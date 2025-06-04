鉅亨網編譯段智恆 2025-06-04 20:36

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有「小非農」之稱的 ADP 就業報告創下逾兩年來最差表現，不僅遠遜市場預期，也低於前一份報告數據。消息公布後，美國總統川普在 Truth Social 上火速對聯準會 (Fed) 主席鮑爾開砲，痛批「慢郎中」鮑爾應立即降息，並再度拿歐洲央行 (ECB) 頻頻降息作比較，藉以施壓 Fed 進一步寬鬆政策。

小非農就業數據不振！川普再度向鮑爾施壓 呼籲Fed立刻降息(圖：REUTERS/TPG)

根據 ADP 周三 (4 日) 公布最新數據，美國 5 月民間新增就業僅 3.7 萬人，創下逾兩年新低，顯示勞動市場放緩跡象。

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這份報告引起川普對 Fed 的不滿，他在 Truth Social 發文寫道：「ADP 數據出爐了！！！『慢郎中』(Too Late) 鮑爾現在必須降息。他真是令人難以置信！！！歐洲已經降息九次了！」

圖：川普 Truth Social

外電報導指出，川普上周曾在白宮與鮑爾會面，討論美國經濟狀況，雙方對會議內容卻出現不同解讀。白宮發言人表示，川普當面指責鮑爾「不降息是錯誤決策，讓美國在對抗中國及其他國家時處於不利地位」。Fed 則在會後聲明指出，鮑爾當面向川普重申，貨幣政策必須依據經濟數據而非政治考量。

川普自重返白宮以來，多次攻擊鮑爾，甚至稱其是「大輸家」，並給予「慢郎中」(Too Late) 的稱號，批評他堅持維持利率不變的決定。川普還曾暗示，考慮在鮑爾任期於 2026 年 5 月到期前將其撤職，儘管鮑爾堅稱總統沒有合法權力將其解職。川普在 4 月曾表示「沒有意圖」開除鮑爾，但仍持續在公開場合對鮑爾表達不滿。

據了解，歐洲央行預計將於周四 (5 日) 再度宣布降息，此舉將是自去年 6 月以來的第八次降息，凸顯全球經濟政策差異。歐元區近期面臨通膨降溫與成長疲軟，為降息鋪路。市場人士指出，川普政府關稅政策及地緣政治因素亦加劇全球經濟不確定性。

此外，ADP 報告顯示，儘管新增職缺放緩，但轉職者薪資年增率仍達 7%，留任員工薪資年增率則為 4.5%，與 4 月相差不大。ADP 表示，雖然招聘趨緩，但薪資增幅依然強勁。