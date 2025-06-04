鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-06-04 21:43

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美股主要指數周三 (4 日) 開盤小幅上漲，但漲幅受限，主因美國 5 月 ADP 就業報告意外疲弱，顯示民間新增就業僅 3.7 萬人，創逾兩年新低，進一步加深市場對川普政府貿易政策帶來不確定性的疑慮，連帶拖累美債殖利率走低。市場普遍認為，美國經濟成長動能正面臨挑戰，交易員押注聯準會 (Fed) 年底前可能兩度降息，最早可能在 10 月啟動降息循環。

〈美股早盤〉主要指數小幅走高 ADP就業數據疲弱壓抑漲勢(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，道瓊工業指數漲近 70 點或近 0.2%，那斯達克綜合指數漲近 90 點或近 0.5%，標普 500 指數漲近 0.3%，費城半導體指數漲近 1.7%。

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美國 5 月 ADP 就業報告出爐，顯示民間新增就業僅 3.7 萬人，創下逾兩年新低，凸顯勞動市場降溫，進一步引發市場對經濟放緩的疑慮。受此影響，美股期貨漲幅回吐，美債價格走高，殖利率全面下滑，美元也走弱。

ADP 的最新報告顯示，5 月美國民間企業新增就業大幅不及預期，低於市場預期的 11 萬人，也低於 4 月下修後的 6 萬人，為連續第二個月明顯遜於市場共識。ADP 報告公布後，美股期貨自稍早的漲勢轉為震盪，道瓊期貨一度回吐，標普 500 期貨與那斯達克 100 期貨則在平盤附近游走。

分析師指出，數據疲弱反映出企業在面對川普政府不斷變動的經濟政策時，對雇用計畫變得謹慎，市場對經濟前景的不確定性加深。根據市場交易，利率互換市場目前預估聯準會 (Fed) 在 2025 年底前將有兩次降息，首次可能落在 9 月或 10 月。

投資人也關注即將在本周五 (6 日) 公布的美國 5 月非農就業報告，市場普遍預估新增就業將達 12.5 萬人，失業率則維持穩定。然而，ADP 數據疲弱，為非農就業報告蒙上陰影。

ADP 報告公布後，美國總統川普旋即在 Truth Social 上怒批 Fed 主席鮑爾動作太慢，敦促其降息救經濟。他並表示，歐洲央行已經降息九次，暗示 Fed 應跟進。

儘管勞動市場數據令人失望，但美股在近期科技股的帶動下，整體表現仍相對穩健。道瓊工業指數周二收漲逾 200 點，連續第四個交易日上漲。輝達 (NVDA-US) 股價大漲近 3%，超越微軟，重新奪回全球市值最大上市公司寶座，成為市場焦點。

整體來看，市場對川普關稅政策、勞動市場走勢及 Fed 利率路徑的高度關注，讓投資人持續保持謹慎態度。未來 Fed 的利率決策，以及美國勞工部公布的非農就業報告，勢必成為市場觀察焦點。

截至台北時間周三（4 日）21 時許：

焦點個股：

微軟 (MSFT-US) 早盤股價上漲 0.06%，至每股 463.25 美元

微軟周三宣布，將免費向歐洲各國政府提供一項資安計畫，以加強對抗包含人工智慧 (AI) 在內的網路威脅。此舉凸顯微軟致力於協助歐洲防範日益增長的資安挑戰，尤其是來自中國、伊朗、北韓及俄羅斯等國的國家級攻擊者。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價下跌 0.41%，至每股 342.85 美元

5 月特斯拉中國製造電動車銷量年減 15%，共銷售 61,662 輛。此統計涵蓋上海超級工廠生產的 Model 3 和 Model Y 車型的國內銷售及出口量。這已是特斯拉在這個全球最大汽車市場連續第八個月出現年比銷量下滑。不過相較 4 月，其國產 Model 3/Y 的交付量較上季微增 5.5%。特斯拉在歐洲市場表現更為糟糕，其中 5 月英國新車銷量暴跌逾 45%。

CrowdStrike(CRWD-US) 早盤股價下跌 8.02%，至每股 449.59 美元

網路安全公司 CrowdStrike 盤前跌近 7%。消息面上，CrowdStrike 公布截至 4 月底的第一季業績，營收年增近 20% 至 11 億美元，符合預期；調整後每股獲利從去年同期的 0.79 美元下滑至 0.73 美元，仍超出市場平均預期的 0.65 美元。

今日關鍵經濟數據：

美國 5 月 ADP 就業新增人數報 3.7 萬，預期 11.1 萬，前值 6.2 萬

美國 5 月 ISM 非製造業指數預期 52.0，前值 51.6

美國 5 月服務業 PMI 終值預期 52.3，前值 50.8

華爾街分析：

高盛股票策略師表示，川普稅收法案中被稱為「報復稅」的條款可能會削弱外國投資者對美國資產的興​​趣，並重新引發投資者對歐洲市場的關注。該措施，即第 899 條款，賦予美國對擁有美國投資的外國人徵收最高 20% 稅收的權力。