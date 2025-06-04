鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-06-04 19:30

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研究公司 Counterpoint 周三 (4 日) 將 2025 年全球智慧型手機出貨量的成長預期，從先前的 4.2% 下修至 1.9%。報告中引用的主要原因在於圍繞美國關稅的不確定性。

智慧型手機出貨預測遭大幅下修 關稅不確定性成主因(圖:shutterstock)

美國總統川普於 4 月 2 日宣佈了一系列關稅措施，這促使像蘋果 (AAPL-US) 等公司調整其供應鏈。然而，美國暫停了對智慧型手機和其他電子設備的關稅，做為更廣泛的 90 天暫停期的一部分。

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這次預測下修顯示了製造商面臨的挑戰，這些製造商已經在地緣政治緊張局勢加劇和關稅爭端升級的背景下，面臨銷售疲軟的困境。

Counterpoint 也將中國的年增率出貨量預期，下修至接近持平。同時，隨著成本轉嫁給消費者，蘋果和三星的出貨量預計也將會放緩。

蘋果公司每年在全球銷售超過 2.2 億部 iPhone。目前，進口到美國的 iPhone 中有五分之一來自印度，其餘則來自中國。