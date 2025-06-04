鉅亨網編譯段智恆 2025-06-04 23:50

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智慧型手機市場研究機構 Counterpoint Research 周三 (4 日) 表示，受美國關稅政策不確定性影響，已大幅下修 2025 年蘋果 (AAPL-US) 與三星兩大智慧型手機製造商的出貨成長預測。

關稅陰霾揮之不去！蘋果與三星手機今年出貨成長預測遭大幅下修(圖：REUTERS/TPG)

報告指出，全球智慧型手機出貨量今年成長率預估將從先前的 4.2% 降至 1.9%，主要反映美國關稅政策的不確定性，讓供應鏈與市場需求前景充滿變數。

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美國總統川普在 4 月宣布對全球多國進口商品祭出「對等關稅」，雖然幾天後豁免了智慧型手機與其他電子產品，但市場仍對未來的政策走向抱持觀望態度。

Counterpoint Research 指出，在關稅陰霾籠罩下，蘋果 2025 年出貨量年增率預估將自原先的 4% 下修至 2.5%；三星則更慘，全年出貨量預估從先前的 1.7% 調降至持平。

該機構副總監 Liz Lee 在新聞稿中表示：「所有目光都聚焦在蘋果與三星身上，因為它們對美國市場的曝險程度極高。雖然關稅政策對預測下修有一定影響，但我們同時也考量到北美、歐洲及部分亞洲市場的需求疲軟。」

Counterpoint Research 指出，蘋果下修出貨量的關鍵包括 iPhone 16 系列機型，以及新興市場消費者轉向較高價位機型的趨勢。不過，該機構強調，出貨量並不等同於最終銷售數字，而是指智慧型手機製造商出貨到零售通路的數量，代表供應商對市場需求的預期。

蘋果近期因美國關稅問題再度成為焦點。該公司約 90% 的 iPhone 在中國生產，因此市場關注未來關稅可能對其帶來的衝擊。蘋果目前正積極從印度出貨至美國，並逐步擴大旗艦機型在當地的產量。不過川普上月批評蘋果在印度設廠，認為應該在美國生產 iPhone。

在整體智慧型手機市場中，華為是少數亮點之一。Counterpoint Research 預測，華為 2025 年出貨量年增率可達 11%，表現優於市場大多數競爭對手。該機構副總監 Ethan Qi 在聲明中表示，「目前主要零組件的供應瓶頸正逐步緩解，至少到年底前有助於華為在中國中低階市場取得更多市占。」