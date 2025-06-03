鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-06-03 21:42

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美股主要指數周二 (3 日) 開盤走勢持平，市場聚焦美國與多國貿易談判進展，投資人對貿易戰持續干擾全球市場的後續影響保持觀望。投資人同時留意經濟合作暨發展組織 (OECD) 下調全球成長預測，進一步引發對經濟放緩的擔憂。受此影響，市場對美股近期強勢反彈的可持續性抱持審慎態度，美債與美元小幅上漲。

〈美股早盤〉主要指數走勢平淡 投資人聚焦全球經濟前景與關稅談判(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，道瓊工業指數跌近 170 點或近 0.4%，那斯達克綜合指數漲近 60 點或近 0.3%，標普 500 指數跌近 0.2%，費城半導體指數漲 0.8%。

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美國股指期貨周二走勢震盪，主要因 OECD 下調全球經濟成長預測，市場對川普政府貿易戰衝擊的憂慮加深。

標普 500 指數期貨小跌 0.1%，一度下滑最多 0.6%，隨後跌幅收斂，市場持續呈現漲跌震盪。美國公債受日本 10 年期公債拍賣需求強勁激勵，價格走高；美元則上漲 0.3%。

總部位於巴黎的 OECD 今年第二度下修全球成長預測，指出貿易壁壘與政策不確定性已打擊企業信心。這份警告出爐之際，美國總統川普正積極推動全球貿易重塑並尋求達成新協議，但與主要貿易夥伴的談判仍缺乏突破進展。

SGMC Capital 執行長 Massimiliano Bondurri 接受《彭博》訪問時表示：「市場波動很大，投資人希望看到更多明確訊號，市場短期內的起伏其實很正常。」

美國經濟近期也顯現放緩跡象。市場預期美國 4 月職缺數據將於周二公布，料將降至 2020 年以來最低水準，顯示企業開始對消費者的節省開支趨勢保持警惕。市場同時關注周五 (6 日) 即將發布的非農就業報告，預料將顯示就業增長趨緩。

AXA 投資管理歐洲股票主管 Gilles Guibout 指出：「雖然市場價格較 4 月初高，但企業獲利預測已經下修，全球經濟也下修了。我們真的處在更好的位置嗎？答案是否定的。」

此外，川普日前透過電話及社群媒體，試圖爭取共和黨內部分議員支持其數兆美元的減稅法案。投資人和交易員擔憂，該法案恐讓美國預算赤字和債務問題雪上加霜。

在歐洲，歐元區通膨率跌破歐洲央行 (ECB) 的 2% 目標水準，低於市場預期，增加 ECB 進一步降息的可能性。斯托克 600 指數 (Stoxx 600) 一度下跌 0.5%，隨後跌幅收斂；歐元兌美元也下跌 0.5%。

貨幣市場普遍預期 ECB 周四 (5 日) 將宣布降息 1 碼 (25 個基點)，且今年稍後可能再降息一次或更多次。

截至台北時間周二（3 日）21 時許：

焦點個股：

Constellation Energy(CEG-US) 早盤股價上漲 6.92%，至每股 335.12 美元

美國最大核電營運商 Constellation 周二宣布已與 Meta(META-US) 達成協議，將向其出售伊利諾州核電廠所產電力。隨著 AI 發展導致電力需求激增，這項交易可能推動該核電廠新建反應爐計畫。 Constellation 未揭露交易財務詳情。

Alphabet(GOOGL-US) 早盤股價下跌 1.52%，至每股 166.47 美元

巴克萊分析師表示，如果美國法官裁定 Google 必須分拆 Chrome 瀏覽器，母公司 Alphabet 股價可能下跌 15% 至 25%。Google 去年 8 月在反壟斷訴訟中敗訴，法官裁定 Google 壟斷了搜尋引擎市場。上周五，雙方在案件補救措施階段完成了最後陳述。

Nike(NKE-US) 早盤股價下跌 1.40%，至每股 60.71 美元

Nike 美股盤前跌逾 1%。有消息稱，美國在關稅談判中向越南發出了一份冗長且嚴厲的要求清單。

今日關鍵經濟數據：

美國 4 月耐久財訂單月增率修正值報 - 6.3%，前值 - 6.3%

美國 4 月工廠訂單月增率報 - 3.7%，預期 - 3.1%，前值 3.4%

美國 4 月 JOLTS 職位空缺數報 739.1 萬個，預期 711 萬個，前值 720 萬個

華爾街分析：