鉅亨網編譯段智恆 2025-06-04 00:00

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德銀上調標普500預測 看好TACO效應加持(圖：REUTERS/TPG)

看好川普貿易讓步

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查達指出，德銀原先就預期美國股市將受惠於川普政府在關稅政策上的「可信讓步」而大幅反彈，而事實上，政府對市場的反應比預期還早出現退讓。他表示：「這強化了我們的觀點，如果關稅的負面效應真的浮現，政府還會進一步讓步。」

查達將年底標普 500 指數目標價由 6,150 點上調至 6,550 點，約比本周一收盤點數高出 10%。他原本是華爾街對美股最看多的策略師之一，曾在 2025 年初設定 7,000 點的目標價，但在 4 月川普公布初步關稅計畫時因市場大幅震盪而下修目標價。根據《CNBC》市場策略師調查，目前最看多的華爾街策略師為 Fundstrat 的 Tom Lee，目標價為 6,600 點。

查達強調，即使市場對關稅的擔憂持續存在，他仍相信企業基本面將支撐股市。他提到所謂的「TACO trade」(TACO 意指「Trump Always Chickens Out」，即「川普總是退縮」)，此一說法最早源自《金融時報》專欄，現已在華爾街廣為流傳。

企業基本面穩健支撐股市

查達表示，股市的基礎並未因關稅風險而瓦解，反而持續展現強勁表現。他說：「在大規模的關稅升級之前，市場週期本身就還有相當大的上升空間，許多領域剛開始起步。」他認為投資人對股票的持股仍有加碼空間，尤其是裁量型投資者目前持股水位偏中立，而系統化投資策略的資金配置仍偏低。

他也指出，企業的庫藏股買回動能依舊強勁，看不出有公司開始採取觀望態度。

過去兩個月，美股走出一波強勁的反彈行情。標普 500 指數 5 月單月漲幅超過 6%，創下 2023 年 11 月以來最佳單月表現，主因市場愈來愈相信川普對高額關稅多是談判籌碼。雖然川普稍早與中國達成初步貿易協議，但他隨後又表示協議未獲遵守。