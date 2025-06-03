鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-06-03 19:46

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綜合外媒報導，南韓周二 (3 日) 結束總統大選投票後，韓國廣播公司 (KBS)、文化廣播公司 (MBC)、SBS 三大電視台公布的聯合出口民調顯示，在野黨「共同民主黨」(Democratic Party) 候選人李在明以 51.7% 的支持率大幅領先執政黨「國民力量黨」(People Power Party) 候選人金文洙的 39.3%，顯示南韓選情可能迎來重大轉折點。

南韓大選出口民調出爐！李在明穩占優勢 選後或迎新局(圖：REUTERS/TPG)

出口民調與選舉背景

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李在明在 2022 年大選中以不到 1 個百分點的差距惜敗，創下南韓選舉史上最小的差距，這次出口民調再次顯示他穩定領先。根據選前最後一周的民調，李在明支持率為 49%，而金文洙僅有 36%。此次補選是因為前總統尹錫悅去年 12 月曾短暫宣布戒嚴，遭憲法法院於 4 月罷免，觸發補選。

這場選舉被視為結束南韓過去半年政治危機的轉捩點，社會因戒嚴風波與法院衝突而高度分裂。今年 1 月甚至出現法院遭衝擊的場景，讓人聯想起 2021 年美國國會山莊的騷亂事件。

李在明經濟主張與對外政策

李在明現年 60 歲，曾任勞工律師，主張擴大政府支出、強化勞工保護，以及限制財閥勢力。他對美國關稅談判持較溫和態度，批評過渡政府倉促推進，並希望南韓的最終協議能參考日本等國談判內容。

顧問公司歐亞集團 (Eurasia Group) 分析，李在明雖在競選期間稍微向中間派靠攏以爭取獨立選民，但若當選，仍可能推動更左傾的經濟政策，包括第二波追加預算。歐亞指出，李在明對美國關稅談判的立場較為保留，預期談判進度恐將放緩。

經濟挑戰與市場觀察