鉅亨網編譯段智恆 2025-06-03 19:52

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根據《華爾街日報》(WSJ) 報導，英格蘭銀行 (Bank of England, BOE) 總裁貝里 (Andrew Bailey) 周二 (3 日) 在英國國會聽證會上表示，央行將持續調降利率以應對經濟挑戰，但由於全球經濟不確定性加劇，未來降息的幅度與速度仍難以預測。

英國央行料將繼續降息 全球不確定性影響政策路徑(圖：REUTERS/TPG)

貝里指出：「利率走勢的確會往下，但幅度和速度目前還籠罩在很大的不確定性之中。」英格蘭銀行上個月將基準利率調降至 4.25%，但與歐洲主要央行相比，降息步伐較為謹慎，因為英國的通膨壓力依然高企。

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他進一步說明，全球經濟動盪，尤其是美國總統川普的貿易關稅政策多變，導致投資環境充滿不確定性，這是央行在決策過程中面臨的主要挑戰之一。「你走訪企業時就會聽到，這種不確定性往往會拖延投資決策。畢竟，投資是一個不可逆的決定，因此觀望情緒就會升高。」

關稅對物價的影響則較為複雜，貝里表示，有些決策官員認為關稅可能壓低物價，但供應鏈壓力也可能推升物價。

儘管如此，英國的消費疲弱與勞動市場放緩，對於英格蘭銀行實現 2% 通膨目標而言，提供了有利的環境。利率決策委員會成員丁格拉 (Swati Dhingra) 在同一場聽證會上指出，目前情勢有利於持續降息，以支撐經濟，她上個月曾投票支持更大幅度的降息。

她說：「我認為我們不必過於擔心民眾的生活水準。」