鉅亨網編譯段智恆 2025-06-03 20:42

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中國自駕計程車三巨頭搶進中東 美中貿易戰加速布局(圖：REUTERS/TPG)

中東市場成新熱點

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中國自駕計程車業者對中東市場的高度關注，主要是因該地區對新科技的開放態度。百度自駕部門中東區域總經理張亮 (Liang Zhang) 指出：「許多海灣國家積極推動智慧交通，再加上城市人口密集度高，使中東成為自駕車布局的理想市場。」

沙烏地阿拉伯計劃到 2030 年，將自駕車納入 15% 公共運輸的目標；杜拜與阿布達比等地也設有類似規劃。

美國銀行全球研究大中華區汽車及工業研究主管 Ming Lee 分析指出：「中東市場對美中兩國政府與企業都相對友善。」此外，德意志銀行亞洲多元產業集團主管 James Liu 也提到，中東國家的法規更接近中國模式，相對歐美來說對自駕計程車更為友好。

在美中貿易戰持續升溫的背景下，中國企業加速尋找替代市場。文遠知行與 Uber(UBER-US) 合作，今年 5 月宣布拓展沙烏地市場，並獲得 Uber 額外投資 1 億美元，目前雙方已在阿布達比運營自駕計程車服務。

小馬智行同樣與 Uber 合作，準備在杜拜與阿布達比啟動自駕計程車業務，並與阿拉伯聯合大公國的 Autogo 攜手在阿布達比推進。百度的蘿蔔快跑則計劃在 2025 年底前於杜拜部署 100 輛自駕計程車，3 年內希望達到 1,000 輛的規模。

當地挑戰與成本優勢

儘管市場潛力可期，中國自駕計程車業者仍面臨不少挑戰，包括車隊規模與地理分布的問題。高盛大中華區科技研究主管 Allen Cheng 表示：「要滿足需求並降低等候時間，車隊規模必須擴大。」目前中國自駕計程車車隊已達約 1,700 輛，但中東市場仍缺乏確切數據。

文遠知行執行長韓旭 (Tony Han) 指出，中東地區的地理分布分散，讓自駕計程車業務更具在地化特性。他透露，最近前往阿聯酋與當地官員洽談時，往返於阿布達比與杜拜之間，深刻體會到不同城市的交通規範與駕駛習慣都需要重新理解與適應。

另一項挑戰是公眾對無人駕駛安全性的接受度，儘管多數中東政府態度友善，仍需克服用路人對自駕車的疑慮。不過，與美國競爭對手相比，中國自駕計程車業者的供應鏈完整且具成本優勢。

德銀分析師指出，中國自駕計程車的單車造價僅 3 萬至 5 萬美元，遠低於美國同業。若能維持成本競爭力，且未發生重大安全事故，德銀預期中國自駕計程車將持續擴大在非美市場的市占。