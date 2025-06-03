鉅亨網編譯段智恆 2025-06-03 21:40

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根據《路透》周二 (3 日) 報導，台灣政府表示，目前持續與美國就關稅議題進行「密切溝通」，但暫時無法對外透露更多細節。台灣作為全球半導體重鎮，對美國有龐大的貿易順差。川普政府原訂對台灣課徵 32% 的進口稅，但已於 4 月宣布暫緩所有「對等關稅」90 天。

路透：台美關稅談判密切協商中 雙方低調未透露細節(圖：REUTERS/TPG)

根據《路透》取得的一份致各談判國的信函草案，美國政府要求各國在本周三 (4 日) 前提交最佳的貿易談判方案，以加速與多個貿易夥伴的協商，目標是在五週內達成初步協議。

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對此，台灣行政院回應《路透》提問時表示，台美雙方仍就關稅問題保持密切溝通，但因雙邊有默契協議，目前不便對外說明細節。

台灣行政院補充說「如果有任何進展，將適時對外公布」，但未進一步透露細節。

台灣政府 5 月初曾表示，台美已完成第一輪「具體」關稅談判，且談判氣氛「坦誠且融洽」。

有分析指出，台美持續就關稅問題展開密切協商，反映出台灣在美中貿易戰的敏感地位。台灣對美出口以半導體為主，若遭受高額關稅衝擊，不僅影響科技業，也可能牽動全球供應鏈的穩定。