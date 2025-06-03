鉅亨網編譯段智恆 2025-06-03 02:30

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在美中於日內瓦達成削減高額關稅的協議後，圍繞晶片和稀土等關鍵礦產的衝突如今再度升溫，中國看似正逐步取得談判優勢。美國總統川普上周五指責中國違反上月達成的協議，並尋求與中國國家主席習近平直接通話以化解爭議。

中國稀土優勢明顯 美中談判再添變數(圖：REUTERS/TPG)

美國財政部副部長佛肯德 (Michael Faulkender) 周一 (2 日) 接受《彭博》採訪時表示，關鍵礦產問題是美中談判的主要癥結。美方官員抱怨中國未加快對美出口這些對尖端電子產品至關重要的資源。美方稱，雙方先前同意降低關稅的前提，是中國同意放寬部分稀土出口限制。

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佛肯德說：「兩國元首之間需要直接對話。」白宮官員同日表示，兩國領導人本周內進行對話的可能性高，但中國駐美大使館尚未回應。佛肯德強調，美中「持續對話」，並敦促中方履行在日內瓦協議中做出的承諾，以解凍稀土出口。

美國祭出更多科技限制

儘管美方在關鍵礦產上要求中國履行承諾，華府卻同時加碼對中國科技業的限制。過去三周，美國政府先後禁止向中國出口噴射引擎零件、限制中國取得晶片設計軟體，並對華為晶片實施新制裁。

這引發中國強烈反彈。中國官員周一誓言將回應，並指責美國破壞日內瓦協議共識，降低了兩國領袖通話的可能性。這場爭端恐危及兩國的脆弱貿易休兵。若 90 天協商期無法達成具體成果，關稅恐回升至 100% 以上。

儘管如此，川普仍有動機避免讓爭端失控，特別是在美國經濟年初陷入萎縮、關稅重壓市場的情況下。

長期以來，外界普遍認為美國在科技供應鏈掌握上占有優勢，但習近平展現出以控制稀土作為反制的決心，試圖迫使美國鬆綁限制。

中國稀土優勢明顯

Trivium China 顧問公司供應鏈專家康布斯 (Cory Combs) 指出，儘管美國政府對晶片設限毫不鬆手，中國卻掌握全球約 70% 的稀土產能，這些金屬對國防、核能等尖端技術至關重要。美方若想在短期內擺脫對中國稀土的依賴，幾乎不可能。

康布斯說：「中國的籌碼更持久，美國的籌碼則相對有限。」美國還需至少十年，才能從中國之外獲得穩定的稀土供應。

稀土出口管制的威脅不只影響美國。印度最大電動機車製造商 Bajaj Auto 上周警告，若中國 7 月前不恢復出口，印度產量將立即受衝擊。該公司執行董事沙瑪 (Rakesh Sharma) 透露，已有 30 多份稀土進口申請卡在中國的許可程序上。

中國官員長期透過出口許可制度，讓稀土出口充滿不透明性。美國商會駐中國會長哈特 (Michael Hart) 表示，部分許可證近期才開始核發，「進度仍然比產業期望的慢」。

供應鏈戰爭升溫

日內瓦協議中，中國曾承諾撤銷「針對美國的非關稅報復措施」。不過，許多稀土出口仍需中國商務部核發出口許可，官僚程序複雜且難以追蹤。

習近平目前仍對啟動更嚴厲手段保持克制。美國亞洲協會中國政治資深研究員湯瑪斯 (Neil Thomas) 分析，中國暫時聚焦於針對軍工用途較多的中重稀土，而未全面封殺輕稀土 (如釹、鉕等)，顯示北京傾向先發警告，但不希望引發全面反彈。

美方應對仍受限

美國國防部承諾，要在 2027 年前建立完整的「從礦場到磁鐵」稀土供應鏈，以保障國防安全。但要達成目標，仍面臨商業可行性差、技術人才不足等挑戰。

川普政府也積極尋求國際合作，已與澳洲萊納斯 (Lynas) 等非中稀土供應商強化合作。美國唯一稀土生產商 MP Materials 上月在中東行程中，與沙烏地阿拉伯礦業公司簽訂供應協議。

然而，短期內替代供應來源有限。儘管巴西、南非、日本和越南等地開始擴產，仍無法立即滿足美國需求。