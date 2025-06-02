鉅亨網編譯段智恆 2025-06-02 23:07

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根據《CNBC》周一 (2 日) 報導，一名白宮高級官員透露，美國總統川普與中國國家主席習近平預料將於本周進行一對一通話，這名官員並未透露具體時間，但強調這次對話將是雙方近期一連串摩擦後的重要進展。

川普與習近平通話在即 美中貿易僵局待解(圖：REUTERS/TPG)

報導指出，雙方原先於 5 月中在瑞士舉行首輪貿易談判後，同意將大多數關稅延後 90 天。然而，川普政府上月將對中國進口產品的整體關稅大幅提高至 145%，導致美中貿易幾近停擺，北京也祭出反制性關稅，使剛達成的初步貿易協議面臨風險。

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近期，川普政府指責中國放慢關鍵礦產對美國的出口，同時中國批評美方對中製晶片發出警告，雙邊關係再度惡化。中國商務部發言人周一也批評美國「單方面挑起新的經貿摩擦，增加雙邊經貿關係的不確定性與不穩定性」。

美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 上周曾表示，美中貿易談判的進展已趨於緩慢，要突破僵局恐需兩國領導人親自介入。

川普則在社群媒體 Truth Social 上對中國表達不滿，上周五發文稱：「中國，或許對某些人來說不意外，完全違反了和我們達成的協議！」並寫道：「當好好先生的結果就是這樣嗎？」

白宮與中國方面目前尚未對此發表評論。若兩國元首通話成行，外界將關注雙方能否就經貿問題化解歧見，避免貿易戰再度升溫。

近來華府與北京之間的貿易爭議再起，使剛達成的初步貿易協議面臨風險，投資人憂心雙邊關係可能進一步惡化。

分析指出，雖然川普與習近平即將舉行的通話，可能有助於打破當前的僵局，但鑑於雙方近日的摩擦與相互指責，市場對於貿易談判能否順利進展依舊保持審慎。