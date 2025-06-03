俄烏第二輪直接談判 五大看點一次掌握！
鉅亨網編譯鍾詠翔
俄羅斯與烏克蘭兩國代表團周一（2 日）在土耳其伊斯坦堡舉行第二輪直接談判，歷時約 1 小時，於當地時間 16 時許結束。
俄烏 5 月舉行第一輪直接談判後，烏方稱「毫無成果」，俄方稱「基本滿意」。土耳其總統艾爾段表示，第二輪直接談判取得「重大成果」，就大規模換俘、交換陣亡士兵遺體等問題達成一致，但具體說法略有出入。
雙方同意交換重傷重病及 25 歲以下戰俘
俄方談判代表團團長梅金斯基說，將在下周單方面向烏方移交 6,000 具陣亡士兵遺體。如果烏方有俄軍士兵遺體交換，俄方會接收。
梅金斯基說，俄烏將成立醫務委員會，用以定期交換重傷士兵。重傷士兵將以「全部換全部」的原則互換。此外，雙方將互換 25 歲以下被俘士兵，至少各換 1,000 人，具體人數尚待敲定。
烏克蘭代表團團長、國防部長烏梅羅夫在會後表示，雙方在談判中就戰俘交換達成一致，雙方同意交換所有重傷重病戰俘和 25 歲以下的戰俘，並同意以「6000:6000」的模式交換陣亡士兵遺體。
俄方遞交停火備忘錄
梅金斯基表示，已向烏方提交和平備忘錄。烏方表示，預計將用一周時間研究這份文件，並協調進一步舉措。
依據目前已透露出來的內容，備忘錄包括三個章節，其中提議了兩種停火方案及 31 項具體條款。第一章節是「關於徹底解決烏克蘭危機的建議」，第二章節是停火方案，第三章節是後續步驟和實施日期。
烏方提議領導人會晤
烏梅羅夫表示，雙方還討論了本月底可能舉行的澤倫斯基與普丁會晤。烏方提議於 6 月 20 日至 30 日舉行高峰會，並稱這對於談判進程非常重要。
消息人士透露，俄方不排除俄烏兩國領導人在土耳其伊斯坦堡舉行會談的可能性，但談及會晤時間為時尚早。
烏方希望停火 30 天
烏梅羅夫表示，俄方在會談期間拒絕了 30 天無條件停火的提議。
梅金斯基則說，俄烏同意在前線部分地區停火 2 到 3 天，以交換陣亡士兵遺體。
俄烏下一輪談判？
據烏克蘭《國際文傳電訊社》周一報導，烏梅羅夫說，烏方提議與俄方在本月末舉行下一輪談判。
知情人士則透露，俄烏第三輪直接談判在伊斯坦堡登場的可能性最多。
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