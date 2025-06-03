俄烏第二輪直接談判 五大看點一次掌握！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-06-03 07:52

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俄羅斯與烏克蘭兩國代表團周一（2 日）在土耳其伊斯坦堡舉行第二輪直接談判，歷時約 1 小時，於當地時間 16 時許結束。

俄羅斯與烏克蘭兩國代表團周一在土耳其伊斯坦堡舉行第二輪直接談判。（圖：Shutterstock）

俄烏 5 月舉行第一輪直接談判後，烏方稱「毫無成果」，俄方稱「基本滿意」。土耳其總統艾爾段表示，第二輪直接談判取得「重大成果」，就大規模換俘、交換陣亡士兵遺體等問題達成一致，但具體說法略有出入。

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雙方同意交換重傷重病及 25 歲以下戰俘

俄方談判代表團團長梅金斯基說，將在下周單方面向烏方移交 6,000 具陣亡士兵遺體。如果烏方有俄軍士兵遺體交換，俄方會接收。

梅金斯基說，俄烏將成立醫務委員會，用以定期交換重傷士兵。重傷士兵將以「全部換全部」的原則互換。此外，雙方將互換 25 歲以下被俘士兵，至少各換 1,000 人，具體人數尚待敲定。

烏克蘭代表團團長、國防部長烏梅羅夫在會後表示，雙方在談判中就戰俘交換達成一致，雙方同意交換所有重傷重病戰俘和 25 歲以下的戰俘，並同意以「6000:6000」的模式交換陣亡士兵遺體。

俄方遞交停火備忘錄

梅金斯基表示，已向烏方提交和平備忘錄。烏方表示，預計將用一周時間研究這份文件，並協調進一步舉措。

依據目前已透露出來的內容，備忘錄包括三個章節，其中提議了兩種停火方案及 31 項具體條款。第一章節是「關於徹底解決烏克蘭危機的建議」，第二章節是停火方案，第三章節是後續步驟和實施日期。

烏方提議領導人會晤

烏梅羅夫表示，雙方還討論了本月底可能舉行的澤倫斯基與普丁會晤。烏方提議於 6 月 20 日至 30 日舉行高峰會，並稱這對於談判進程非常重要。

消息人士透露，俄方不排除俄烏兩國領導人在土耳其伊斯坦堡舉行會談的可能性，但談及會晤時間為時尚早。

烏方希望停火 30 天

烏梅羅夫表示，俄方在會談期間拒絕了 30 天無條件停火的提議。

梅金斯基則說，俄烏同意在前線部分地區停火 2 到 3 天，以交換陣亡士兵遺體。

俄烏下一輪談判？

據烏克蘭《國際文傳電訊社》周一報導，烏梅羅夫說，烏方提議與俄方在本月末舉行下一輪談判。