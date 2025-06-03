歐盟首次動用新貿易武器 反制中國醫療器材採購歧視

鉅亨網編譯王貞懿 2025-06-03 00:28

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據《金融時報》周一 (2 日) 報導，歐盟成員國投票決定限制中國醫療器材進口，反制北京在公共採購中對外國製造商的歧視政策，進一步加劇兩大經濟體間的貿易緊張關係。

歐盟反制中國採購歧視，禁中企競標超過500萬歐元醫療合約。 (圖:Shutterstock)

這項措施將要求歐盟公共機構在未來五年內，禁止中國廠商參與價值超過 500 萬歐元的醫療器材採購案競標。

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歐盟今年 1 月指出，中國使用政策手段迫使醫院選擇國內供應商。調查發現，高達 87% 的合約存在「直接和間接歧視」，包括禁止進口醫療器材。北京的「中國製造」政策，明確要求優先採購國產設備，並設定具體使用目標，即 2025 年達到 70%，2030 年達到 95%。

這是歐盟首次使用 2022 年通過的新法律武器《國際採購工具 (International Procurement Instrument)》，其目的是促進外國進一步開放政府採購市場。

根據歐盟統計局數據，2024 年歐盟從中國採購了 52 億歐元的醫療器材，內容包含從核磁共振掃描儀到注射器等各類產品。

歐盟執委會數據顯示，2015 年至 2023 年間，歐盟從中國進口的醫療器材成長了一倍。而高性能醫療器材正是北京「中國製造 2025」戰略中 10 個核心產業之一。

調查還發現，中國國內在 2017 年 1 月至 2024 年 5 月 31 日期間的 38 萬份醫療器材採購標案中，只有不到十分之一的資格標準對外公開，缺乏透明度。

這是中國與歐盟雙方原本多項待解決的貿易爭端中的最新一項。去年 10 月，歐盟對中國電動車課徵高達 45% 的關稅，並展開多項反傾銷和反補貼調查。

中國則針對歐盟白蘭地課徵反傾銷關稅，並開始調查豬肉和乳製品。不過，在 4 月底，中國也解除了對四名歐盟議員的制裁，被市場解讀是釋出改善關係的善意。

歐盟貿易執委謝夫喬維奇 (Maroš Šefčovič) 先前表示，願意與北京尋求談判解決方案。周二，他將在巴黎舉行的經濟合作暨發展組織 (OECD) 部長級會議期間，與中國商務部長王文濤會談。