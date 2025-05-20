短期降息無望？Fed兩高層釋「耐心訊號」 當前利率政策已在好位置

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-05-20 02:30

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美國聯準會 (Fed) 兩位高階官員周一 (19 日) 表示，面對總統川普新一輪貿易關稅與政策調整帶來的經濟不確定性，當前貨幣政策已處於「良好位置」，央行可保持耐心，暫不急於調整利率。

Fed 副主席傑佛森 (Philip Jefferson) 在亞特蘭大聯準銀行舉辦的 2025 年金融市場會議中表示，雖然川普政府近期推行大規模新關稅並調整移民和監管政策，市場普遍預期這些變化將推升物價並拖累經濟成長，但目前仍難以確定最終的政策效果。他強調：「我們必須確保任何價格上漲不會轉化為長期通膨壓力。」

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傑佛森指出，在這樣高度不確定的環境下，「等待觀察政策如何演變及其最終影響」是合適的做法。他重申 Fed 將致力於維持長期通膨預期穩定，並形容目前的貨幣政策立場為「非常好的位置」，對經濟具有「適度限制性」效果。

針對穆迪調降美國信用評等一事，傑佛森則表示，這不會改變 Fed 的決策立場，「我們會以一貫態度看待所有新資訊，這不會改變我們的責任。」

紐約聯準銀行總裁：未見資金大舉撤出美國市場

紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 同日在另一場公開活動中表示，儘管近期有傳聞稱投資人擔憂美國政策變動過大，可能減少對美國資產的投資配置，但目前尚未觀察到大規模撤資的情況。

威廉斯在紐約舉行的美國抵押貸款銀行協會會議上指出：「我們確實聽到一些擔憂，投資人會重新思考是否應繼續大量配置美國國債與其他美元資產，但實際上我們沒有看到重大變化。」

他強調，美國依然被視為投資首選，「包括公債和固定收益資產在內，美國仍是優質投資地點。」雖然近期公債市場因不確定性出現價格波動，但整體市場功能仍「運作良好」。

威廉斯也指出，儘管經濟目前表現良好，但在眾多政策變化的背景下，未來仍存在一定風險。他認為 Fed 的利率政策略微限制經濟成長，並處於「適當位置」，短期內不急於調整。他坦言：「在進一步釐清川普政府的新關稅措施等政策對經濟的影響前，我們可以耐心等待。」

官員釋放耐心訊號 暗示短期利率維持不變

Fed 自今年以來已維持基準利率不變，主要考量包括美國經濟持穩以及川普政府政策調整帶來的高度不確定性。兩位官員的談話進一步強化了市場對短期內不會調降利率的預期。

威廉斯直言，政策影響的明確性「不會在 6 月或 7 月出現」，呼籲外界不要期待短期內有清晰的經濟前景。他強調，當前的貨幣政策已足以應對市場變動，接下來將密切觀察各項政策累積效應對經濟的最終影響。