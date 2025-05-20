花旗集團減員！上海超過200名IT員工合約到期未續約

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-05-20 05:00

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繼花旗銀行退出中國地區個人業務後，花旗集團 (C-US) 仍在中國縮減人員，上海超過 200 名 IT 員工合約到期未續約。

據《21 世紀經濟報導》周一（19 日）報導，近期多位花旗金融信息服務（中國）公司（以下簡稱「花旗金融」）員工爆料，上周開始陸續有全職員工接到人力部門通知，原本應於近日續約第二個三年勞動合約的員工，收到不續約通知。

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本批收到不續約通知的都是 2022 年 5 月到 6 月間首次簽約入職的花旗金融員工，涉及人數超過 200 人。部分勞動合約即將在 8 月到期的員工也深感擔憂。

值得一提的是，未獲得續約的員工並非績效考核問題，有員工表示：「本人在過去兩個考核期都是高績效，但依然收到了不續約通知。」

據花旗金融員工透露，依據工作年限，人力部門擬向本批未獲續約的員工賠償 n 個月的月平均工資。

公開資料顯示，花旗金融為花旗集團在華設立的全資子公司，由 CITIBANK OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION 全資控股。

花旗金融員工說，該公司為花旗集團全球業務部門提供軟體應用開發、系統維護及後台營運支持，是花旗集團最大 IT 開發中心之一，在中國境內員工總數約 3,000 人。花旗集團另一個金融信息服務中心位於印度。