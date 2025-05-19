要在越南蓋「川普大樓」？川普家族新動作曝光

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-19 20:10

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根據《路透》周一 (19 日) 報導，美國總統川普家族企業「川普集團」(Trump Organization) 正與越南當地合作夥伴洽談，在越南經濟重鎮胡志明市興建摩天大樓的計畫。根據路透獲得的越南政府內部文件，川普之子、川普集團高級副總裁艾瑞克 · 川普 (Eric Trump) 預計本周親赴當地考察並與政府高層會晤。

這次訪問適逢越南剛批准川普家族與當地房地產開發商 Kinhbac City 聯手投資 15 億美元於北部的高爾夫球場、飯店及房地產項目。該計畫被視為雙方深化經貿合作的象徵，也反映出越南在與美國進行貿易關稅談判之際，積極營造友善的外資環境。

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傳將考察摩天大樓預定地 與胡志明市高層會晤

根據 5 月 15 日的越南外交部門文件，艾瑞克 · 川普將於本周四 (22 日) 晚間在胡志明市市中心的飯店舉行晚宴，邀請當地官員出席。文件中提到，川普集團代表團計劃考察胡志明市中心一處高級地段，評估作為未來「Trump Tower」的預定地，並希望就此計畫與市政府高層進行工作會談。

目前該摩天大樓計畫仍處於初步階段，尚不清楚是否會正式推動，也未獲得越南官方核准。不過，相關行程已在胡志明市政府官網的公開行程表中列出，證實雙方將於周一和周四舉行會議，但未公布具體內容及參與人員名單。

越南力拚美國關稅豁免 川普集團投資動作頻頻

越南目前面臨高達 46% 的出口關稅風險，若未能在 7 月前與美國達成貿易協議，「對等關稅」暫緩措施將告終。為避免重稅壓力，越南已對美方提出多項承諾，包括降低關稅與非關稅壁壘、打擊貿易詐欺與假冒產品，並對美國科技企業提供優惠條件。例如，美國億萬富翁、川普親密盟友馬斯克旗下的 Starlink，也正積極洽談在越南推廣衛星網路服務。

此次川普家族訪問越南，也被視為深化雙邊經貿合作的象徵。川普集團與 Kinhbac City 的 15 億美元高爾夫計畫已獲批准，據悉，該案的動土儀式預定於本周三 (18 日) 在越南北部舉行。