川普與普丁展開通話 美方積極斡旋俄烏停火

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-19 23:30

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美國總統川普周一 (19 日) 與俄羅斯總統普丁進行通話，試圖促成俄烏戰爭的停火協議。然而，俄方至今未展現任何停火意願。這是川普自 1 月重返白宮以來，第三次與普丁公開進行通話。根據白宮官員說法，兩人通話於華府時間上午 10 時 40 分展開，川普預計稍晚也將分別與烏克蘭總統澤倫斯基及部分北約盟友進行通話。

克里姆林宮發言人培斯科夫 (Dmitry Peskov) 對媒體表示：「這是一通重要的電話，尤其考慮到日前伊斯坦堡的談判情況。」上周五，烏俄雙方在土耳其舉行三年來首次直接會談，並達成交換戰俘及提出停火方案的協議，但雙方在主要戰略訴求上仍存在巨大分歧。

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停火談判陷僵局 美國考慮加大制裁施壓

美國及歐洲領袖呼籲川普對俄羅斯施加新一輪制裁，要求普丁同意無條件停火以啟動和平談判。澤倫斯基周日於羅馬會晤美國副總統范斯 (JD Vance) 後透過 Telegram 強調：「對俄羅斯的壓力必須持續，直到其準備結束戰爭。」

儘管美方私下透露，川普考慮允許由共和黨參議員葛蘭姆 (Lindsey Graham) 提出的制裁法案推進，但目前川普對直接懲罰普丁的立場仍顯得猶豫。他上周五曾表示：「在我和普丁坐下來好好談之前，什麼事情都不會發生。」

目前，俄羅斯軍隊仍持續向烏克蘭東部與南部推進。普丁堅持要求烏克蘭放棄四個戰略地區的主權，同時承諾不加入北約，並保持中立地位。此外，俄方也要求禁止北約部隊駐紮烏克蘭，停止西方對基輔的軍援，並限制烏克蘭軍隊規模。這些條件對烏克蘭而言無法接受。

普丁強硬立場難撼 美方提凍結衝突方案

了解普丁想法的消息人士指出，普丁仍相信其軍隊能在年底前徹底控制烏克蘭東南部四個地區，因此不願在停火談判中讓步。美方則提出，以現有戰線大致劃定停火線，承認俄羅斯對克里米亞的主權，並解除對俄羅斯的所有制裁，以換取停戰協議。

此外，美國也承諾不支持烏克蘭加入北約，作為和平方案的一部分，基輔將獲得強有力的安全保障及自主發展軍隊的權利。