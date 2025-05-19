〈美股早盤〉穆迪降評衝擊市場 主要指數齊跌 美債殖利率飆升

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-05-19 21:43

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美國信用評等遭穆迪 (Moody’s) 調降，引發市場強烈反應，美股主要股指周一 (19 日) 開盤走低，美國公債殖利率大幅攀升，道瓊工業指數一度重挫逾 200 點。穆迪的降評被視為對美國財政狀況的警示，加深投資人對聯邦債務負擔和川普政府貿易政策不確定性的憂慮。隨著市場重新評估美國資產的吸引力，美元、股市和債市同步承壓，避險情緒升溫。

截稿前，道瓊工業指數跌逾 200 點或近 0.5%，那斯達克綜合指數跌近 200 點或近 1.0%，標普 500 指數跌 0.8%，費城半導體指數跌近 1.3%。

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美股周一開盤前，標普 500 指數期貨下跌 1%，結束連續五日的漲勢，歐洲與亞洲股市同步下挫。美國 30 年期公債殖利率突破 5%，攀升至 2023 年 11 月以來最高水準。美元大幅走弱，歐元兌美元一度升值 1.1%，主要貨幣全面反彈。

穆迪調降評等 強化市場對美國財政疑慮

穆迪此次調降美國信評，與先前已調降評等的惠譽 (Fitch Ratings) 及標普 (S&P Global Ratings) 看法一致。穆迪將美國信評自最高「AAA」調降，展望為「穩定」，並指出儘管美國經濟與金融體系依然具備實力，但已不足以完全抵銷財政指標惡化的影響。

市場擔憂，美國持續擴大的財政赤字短期內難以改善，加上川普政府推動未有財源支持的新減稅計畫，經濟成長也面臨下行壓力。川普近期推翻多項既有貿易協議並重啟關稅戰，引發投資人對美國經濟政策前景的不安。

債市拋售壓力升溫 黃金避險需求走高

周一美國 10 年期公債殖利率上揚 6 個基點至 4.54%，30 年期公債殖利率更升至 5.01%。與此同時，黃金價格上漲 1.2%，反映出市場對美國經濟前景的避險需求提升。

Jefferies 首席經濟學家 Mohit Kumar 表示，若以過去經驗來看，信評調降帶來的影響通常短暫，但目前全球去美元化 (de-dollarization) 趨勢明顯，加上貿易戰影響，已使部分投資人質疑美國資產的可信度，並尋求其他投資替代方案。

華府預算法案激辯 投資人關注後續影響

美國國會山莊方面，川普總統主導的稅收與支出法案已由眾議院預算委員會通過，共和黨內保守派成功要求領袖加速推動削減醫療補助 (Medicaid) 開支。該法案於周日晚間獲得通過，顯示共和黨內對財政政策的分歧仍在持續。

摩根士丹利首席美股策略師 Michael Wilson 則認為，穆迪的降評反而提供逢低買進美股的機會。他指出，美國企業財報季已順利結束，未受關稅不確定性重大影響，企業獲利上調趨勢將有助於股市延續反彈，即便短期內貿易數據可能略顯疲弱。

市場觀察人士意見分歧

ING 貨幣策略主管 Chris Turner 表示，本周美元將因貿易協議談判帶來的風險溢價持續承壓。

華僑銀行 (OCBC) 投資策略主管 Vasu Menon 指出，美國「例外主義」光環逐漸退色，全球投資人已開始轉向歐洲等其他市場。

MFS Investment Management 策略主管 Benoit Anne 認為，若美債殖利率長期維持高位，可能對股市估值帶來壓力，但目前尚未達到風險臨界點。

瑞穗國際宏觀策略主管 Jordan Rochester 則直言，雖不應過度渲染此次降評，但這確實加劇了全球去美元化的趨勢。

截至台北時間周一（19 日）21 時許：

焦點個股：

Novavax(NVAX-US) 早盤股價上漲 30.24%，至每股 8.77 美元

美國生技公司 Novavax 在獲得美國食品藥物管理局 (FDA) 批准其新冠疫苗後，股價於周一美股盤前大漲逾 17%。這項遲來的批准雖然附帶新條件，但仍為公司帶來久違的利多消息。

超微 (AMD-US) 早盤股價下跌 2.04%，至每股 114.78 美元

美國晶片大廠超微 (AMD) 周一宣布，將其近日收購的 ZT Systems 旗下資料中心基礎設施製造業務，以 30 億美元出售給美國電子製造服務商 Sanmina。此舉不僅完成先前宣布的業務調整計畫，也讓 Sanmina 成為超微在人工智慧 (AI) 運算系統的優先新產品導入 (NPI) 製造夥伴。

輝達 (NVDA-US) 早盤股價下跌 1.33%，至每股 133.61 美元

輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳周一發布一系列公告並展示新產品，讓公司繼續處於 AI 開發和運算的中心地位。其中最引人注目的公告之一是其全新的「NVLink Fusion」計畫，將允許客戶和合作夥伴將非輝達中央處理器 (CPU) 和圖形處理單元 (GPU) 輝達的產品及其 NVLink 一起使用。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

摩根士丹利的策略師表示，由於美國近期在貿易方面與一些國家的休戰降低了經濟衰退的可能性，投資人應該在上周五美國信用評等下調引發的美股下跌中買入。