傳日本製鐵提出140億美元投資 爭取美鋼收購案過關

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-20 00:10

‌



根據《路透》周一 (19 日) 報導，面對川普政府對美國鋼鐵公司 (U.S. Steel)(X-US) 收購案的嚴格審查，日本製鐵 (Nippon Steel) 提出高達 140 億美元的投資計畫，希望以此換取交易批准。其中，包括在美國興建一座全新鋼鐵廠的投資金額最高可達 40 億美元。根據文件及知情人士透露，這項投資承諾遠超過先前公布的 14 億美元，成為日本製鐵為促成這樁交易所提出的最後籌碼之一。

國安審查進入關鍵階段 投資規模成決策關鍵

‌



‌



根據投資計畫細節，日本製鐵計劃至 2028 年前投入 110 億美元用於美國鋼鐵基礎設施建設，其中包含 10 億美元用於新設綠地鋼廠，預計後續投資再增加 30 億美元。這部分的新投資內容此前尚未公開報導。

這項收購案正面臨美國國家安全審查的最後期限，相關審查將於 5 月 21 日截止，川普政府隨後將有 15 天決定交易命運。不過，有知情人士指出，最終時程仍可能有所延後。目前尚不確定此筆高達數十億美元的新投資承諾能否說服川普政府點頭批准，但有消息透露，川普政府確實曾要求日本製鐵提出更具吸引力的投資計畫。

這樁交易若未能完成，日本製鐵將面臨 5.65 億美元的分手費用，同時還須應對高達 25% 的美國鋼鐵進口關稅，這讓其打入美國市場的計畫更加艱難。

川普態度未明 投資承諾能否打動白宮？

日本製鐵早在 2023 年 12 月便提出以 149 億美元收購美國鋼鐵公司，原希望藉由美國兩黨基建法案推動的鋼材需求上升來擴大市場版圖。然而，這項收購案從一開始便遭遇政治阻力，包括拜登與川普兩位總統都主張，美國鋼鐵應維持「美國所有」的戰略地位，以爭取賓州搖擺州選民的支持。

面對壓力，日本製鐵在 2024 年 8 月已將投資承諾從 14 億美元提高至 27 億美元，並承諾保留美國鋼鐵的總部在賓州。然而，今年 1 月拜登政府以國家安全為由正式否決此收購案，雙方因此提起訴訟，質疑審查過程存在偏見。