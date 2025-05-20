傳日本製鐵提出140億美元投資 爭取美鋼收購案過關
鉅亨網編譯段智恆
根據《路透》周一 (19 日) 報導，面對川普政府對美國鋼鐵公司 (U.S. Steel)(X-US) 收購案的嚴格審查，日本製鐵 (Nippon Steel) 提出高達 140 億美元的投資計畫，希望以此換取交易批准。其中，包括在美國興建一座全新鋼鐵廠的投資金額最高可達 40 億美元。根據文件及知情人士透露，這項投資承諾遠超過先前公布的 14 億美元，成為日本製鐵為促成這樁交易所提出的最後籌碼之一。
國安審查進入關鍵階段 投資規模成決策關鍵
根據投資計畫細節，日本製鐵計劃至 2028 年前投入 110 億美元用於美國鋼鐵基礎設施建設，其中包含 10 億美元用於新設綠地鋼廠，預計後續投資再增加 30 億美元。這部分的新投資內容此前尚未公開報導。
這項收購案正面臨美國國家安全審查的最後期限，相關審查將於 5 月 21 日截止，川普政府隨後將有 15 天決定交易命運。不過，有知情人士指出，最終時程仍可能有所延後。目前尚不確定此筆高達數十億美元的新投資承諾能否說服川普政府點頭批准，但有消息透露，川普政府確實曾要求日本製鐵提出更具吸引力的投資計畫。
這樁交易若未能完成，日本製鐵將面臨 5.65 億美元的分手費用，同時還須應對高達 25% 的美國鋼鐵進口關稅，這讓其打入美國市場的計畫更加艱難。
川普態度未明 投資承諾能否打動白宮？
日本製鐵早在 2023 年 12 月便提出以 149 億美元收購美國鋼鐵公司，原希望藉由美國兩黨基建法案推動的鋼材需求上升來擴大市場版圖。然而，這項收購案從一開始便遭遇政治阻力，包括拜登與川普兩位總統都主張，美國鋼鐵應維持「美國所有」的戰略地位，以爭取賓州搖擺州選民的支持。
面對壓力，日本製鐵在 2024 年 8 月已將投資承諾從 14 億美元提高至 27 億美元，並承諾保留美國鋼鐵的總部在賓州。然而，今年 1 月拜登政府以國家安全為由正式否決此收購案，雙方因此提起訴訟，質疑審查過程存在偏見。
隨著川普重返白宮，日本製鐵看見新機會，川普政府於上月展開新的 45 天國安審查。日本製鐵副董事長森高宏上周也赴華盛頓與美國官員會面，希望說服川普政府批准交易。不過，川普迄今對該案立場曖昧，僅表示歡迎日本方面「投資」美國鋼鐵公司，並曾提出由日本持有少數股權的選項，但尚未做出明確決定。
- 稅季理財術，掌握資本利得又能減少稅務負擔
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 川普與普丁展開通話 美方積極斡旋俄烏停火
- 穆迪重擊美國信評！摩根大通：高評等企業債成資金避風港
- 白宮經濟顧問駁斥穆迪降評 強調美國公債仍是最安全資產
- 〈美股早盤〉穆迪降評衝擊市場 主要指數齊跌 美債殖利率飆升
下一篇