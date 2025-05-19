白宮經濟顧問駁斥穆迪降評 強調美國公債仍是最安全資產

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-19 22:00

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針對穆迪 (Moody’s) 調降美國主權信用評等，白宮國家經濟會議（NEC）主任哈塞特 (Kevin Hassett) 強硬回應，批評穆迪此舉「落後時代」，強調美國公債仍是全球最安全的投資選擇。他指出，川普政府正致力於削減聯邦支出、推動去管制化，以強化經濟增長動能。

哈賽特周一 (19 日) 在接受福斯財經新聞網 (Fox Business Network) 訪問時表示：「毫無疑問，美國公債是全球最安全的投資。我寧可選擇持有美國公債，而不是任何其他國家的資產，穆迪想怎麼做就讓它去吧。」

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他進一步將穆迪的降評歸咎於前任拜登政府的財政政策，「這完全是針對拜登政府時期魯莽支出的懲罰性行動。我們正在削減開支、放寬管制，並推動供給面成長，美國經濟將成為全球最強，這也會帶來最優質的國債。」

穆迪上周五將美國信評由最高的「Aaa」下調至「Aa1」，成為最後一間將美國信評降至非頂級的三大信用評等機構之一。穆迪指出，歷屆美國政府與國會未能有效解決龐大財政赤字問題，加上聯邦利息支出大幅上升，是此次調降的主因。

長天期美債殖利率飆升 財政赤字與稅改壓力加劇

受穆迪降評影響，美國長天期公債殖利率周一全面攀升，30 年期公債殖利率一度上揚 9 個基點至 5.03%，創下自 2023 年 11 月以來新高；10 年期公債殖利率亦上升至 4.55%。

根據美國國會審計署 (GAO) 資料，美國聯邦利息支出自 2017 年的 2,630 億美元，預計將在今年暴增至 1 兆美元，反映財政壓力迅速惡化。儘管川普政府提出約 1.5 兆美元的支出削減計畫，但共和黨推動的稅改方案規模高達 4 兆美元，未來數年恐將進一步擴大財政赤字。

美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 日前也表達類似立場，認為穆迪降評是「滯後指標」，強調政府將透過削減支出和刺激經濟成長來改善財政狀況。他日前曾向國會表示，財政部動用特殊會計手段應對舉債上限的能力恐在 8 月耗盡，但對於穆迪的降評則淡化其影響。