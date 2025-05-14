Fed二把手：關稅恐擾亂通膨降溫 經濟成長預測下調

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-05-14 23:30

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美國聯準會 (Fed) 副主席傑佛森(Philip Jefferson) 周三 (14 日) 表示，關稅及相關政策不確定性可能拖慢經濟成長並推高通膨，但目前貨幣政策立場仍具備足夠應變能力。他在紐約聯準銀行舉辦的會議上發表談話指出，儘管美國 4 月通膨數據低於預期，近期關稅政策變化為物價走勢增添變數，通膨目標尚未達成。

傑佛森透露，已下調今年的經濟成長預期，但預期美國經濟仍將持續擴張。他強調，「如果目前已宣布的關稅措施持續實施，將中斷通膨下行的進展，並至少帶來短期性的通膨上升。」

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貨幣政策立場「適度偏緊」 靜待經濟數據發展

傑佛森認為，目前政策利率維持在 4.25% 至 4.5% 區間屬於「適度偏緊」水準，足以應對潛在的經濟變化。他重申，Fed 將根據未來經濟數據調整政策，「在雙重使命面臨更高風險的當下，現行貨幣政策有能力及時做出回應。」

Fed 上周決議維持利率不變，官員們對於過快降息保持謹慎，認為需進一步觀察川普關稅政策的最終版本及其對經濟的實際影響。傑佛森也坦言，目前貿易與移民等政策調整的淨效應，短期內難以明朗。

通膨壓力趨緩 但風險仍在

根據最新公布的消費者物價指數 (CPI)，4 月美國通膨年增率低於市場預期。受關稅影響的新車與服飾等商品價格尚未出現顯著漲幅，但傑佛森警告，未來通膨走勢仍存在高度不確定性。

他指出，關稅對通膨的持續影響將取決於貿易政策的落實情況、企業是否將成本轉嫁給消費者，以及供應鏈調整的速度與規模。「我將密切關注相關發展，以及實體經濟數據中是否出現經濟活動放緩的訊號。」

美中貿易協議暫緩激烈關稅 但市場仍存隱憂

近期，美國與中國達成 90 天關稅暫緩協議，美方將對多數中國商品的關稅從 145% 調降至 30%。雖然這項舉措降低了美國短期陷入經濟衰退的風險，但經濟學家普遍認為，這仍不足以完全避免成長趨緩。

傑佛森補充說，目前勞動市場依然穩健，但消費者與企業信心指標已呈現下滑。他預期，未來幾個月美國經濟成長將放緩但保持正成長。面對不確定的貿易政策，Fed 將保持觀望態度，等待更清晰的經濟數據再決定利率走向。

市場分析：通膨風險未除 Fed 短期內恐難轉向寬鬆

儘管近期美國通膨數據顯示回落跡象，但包括傑佛森在內的多位 Fed 官員仍對通膨風險保持高度警戒。分析人士認為，在全球貿易環境仍不穩定、美中關稅政策尚未完全落地的情況下，通膨壓力可能會隨關稅成本外溢而回升，尤其是涉及民生消費品的新一輪關稅影響尚未完全體現。