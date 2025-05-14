超微股價勁揚！60億股票回購+沙國百億AI合作推升買盤

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-14 21:46

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美國晶片大廠超微 (AMD) 周三 (14 日) 宣布，董事會批准新一輪高達 60 億美元的股票回購計畫，將公司總回購授權規模提升至約 100 億美元。受多重利多激勵，超微當天盤股價一度強勢上漲逾 8%。

超微執行長蘇姿丰 (Lisa Su) 表示，擴大回購計畫展現出董事會對公司戰略方向、成長前景及穩健自由現金流的高度信心。該回購計畫未設定終止日期，凸顯公司長期資本回饋的決心。

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除了擴大回購計畫，超微近期積極強化在人工智慧 (AI) 領域的布局。沙烏地阿拉伯 AI 公司 Humain 日前宣布，將與超微攜手建構 AI 計算中心網絡，雙方計劃在未來五年內投入最高 100 億美元，部署 500 百萬瓦 (Megawatts) 的 AI 運算能力。蘇姿丰本周親赴沙國宣布這項合作計畫。

根據協議，超微將向 Humain 提供包括 AI 用圖形處理器 (GPU) 與資料中心用中央處理器 (CPU) 在內的先進晶片，以協助建立 AI 伺服器運算平台。Humain 也同步採購輝達 (NVDA-US) 晶片，顯示 AI 運算市場需求持續擴大。