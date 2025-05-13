美4月CPI連3月放緩 Fed降息預期升溫 經濟學家警告：5月才是關鍵

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-05-13 20:35

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美國 4 月消費者物價指數 (CPI) 數據連續第三個月低於市場預期，在關稅壓力尚未全面反映前，物價漲幅依舊溫和，進一步強化市場對聯準會 (Fed) 今年降息的預期。受此影響，美債殖利率下滑、美股上揚，美元指數也應聲走低。

不過，部分經濟學家警告，關稅帶來的通膨效應可能會從 5 月開始逐步顯現，通膨壓力是否真正受控，仍需觀察接下來幾個月的數據表現。

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4 月 CPI 低於預期 消費品價格溫和回落

美國勞工統計局 (BLS) 周二 (13 日) 公布最新數據顯示，4 月消費者物價指數 (CPI) 年增 2.3%，為 2021 年 2 月以來最低，略低市場預期與 3 月前值的 2.4%；按月來看成長 0.2%，低於市場預期的成長 0.3%，不過高於 3 月前值 - 0.1%。

4 月 CPI 年升 2.3%，為 2021 年 2 月以來最低。(圖：ZeroHedge)

與此同時，剔除食品和能源的核心 CPI 在 4 月年升 2.8%，維持近 4 年來新低水準，符合市場預期且與 3 月前值持平 ；4 月核心 CPI 月增 0.2%，低於市場預期 0.3%，不過高於 3 月前值 0.1%。

核心 CPI 在 4 月年升 2.8%，維持近 4 年來新低水準，符合市場預期且與 3 月前值持平。(圖：ZeroHedge)

物價下滑主因來自非必需性消費需求放緩，包括機票、飯店、二手車與服飾價格皆下跌。其中，雞蛋價格大跌 12.7%，創 1984 年以來最大單月跌幅；食品雜貨價格年減 0.4%，是近一年來首見下滑。

4 月雞蛋價格大跌 12.7%，創 1984 年以來最大單月跌幅。(圖：ZeroHedge)

耐久財部分，新車價格持平，未出現市場預期的關稅帶動上漲情況。不過，家具與家電價格則明顯上漲，反映進口商品在部分品項的供應壓力。

關稅效應延遲發酵 通膨壓力恐於 5 月浮現

雖然通膨數據低於預期，但多數經濟學者認為，這波通膨降溫可能只是短暫現象。川普政府 4 月初宣布對中國等國商品實施新一輪關稅，包括將中國進口商品整體關稅降至 30%，並針對藥品與半導體維持高關稅。雖然雙方達成 90 天暫停升級協議，但市場預期，5 月以後關稅壓力才會逐漸反映在物價中。

美國供應管理協會 (ISM) 與 Fed 多項調查指出，美國製造業和服務業普遍已經開始調漲售價。4 月 ISM 製造業價格指數升至 69.8，創 2022 年 6 月以來新高；服務業價格也上升至 65.1。多家地方聯準銀行調查也顯示，各地區製造商和服務業者報告價格上漲壓力正在累積。

花旗集團經濟模型預估，今年第四季 CPI 年增率將升至 3.4%，雖低於先前預估的 4%，但仍遠高於 Fed 的 2% 通膨目標。

服務價格成通膨主要推手 住房成本壓力不減

4 月 CPI 數據中，住房類成本仍是通膨的主要貢獻來源。4 月住房價格月增 0.3%，其中租金指數上升 0.3%，屋主等價租金上升 0.4%，兩者皆處於歷史高位。

醫療保健、汽車保險和家居用品價格也出現明顯上漲，特別是家居用品價格單月大漲 1%，反映進口關稅影響已在部分耐久財類別提前體現。

值得注意的是，所謂「超級核心 CPI」(不包括住房在內的服務業通膨) 在 4 月降至 3.1%，創下 2021 年 12 月以來新低，0.28%；按月來看成長 0.23%。

4 月「超級核心 CPI」降至 3.1%，創下 2021 年 12 月以來新低。(圖：ZeroHedge)

市場展望：降息預期升溫 股市與債市反應積極

通膨數據公布後，市場對 Fed 降息的押注升溫。利率期貨市場預測，Fed 最早可能於 9 月開始降息，全年最多降息兩次。美股盤前數據公布後，10 年期美債殖利率下滑至 4.45%，美元指數下跌 0.3%，標普 500 與那斯達克期指雙雙反彈。

9 月 Fed 降息一碼 (25 個基點) 的可能性升破 5 成。(圖：芝商所 FedWatch 工具)

有分析指出，標普 500 已站穩 200 日均線之上，市場預期短期內有望挑戰年內新高，甚至逼近歷史高點 6144 點。

經濟學家觀點：通膨回落仍不穩 定價權成關鍵