蘋果Vision Pro擬推「眼神滑動」功能 空間運算體驗再升級

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-15 01:40

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《彭博》知名蘋果 (AAPL-US) 專欄作家 Mark Gurman 周三 (14 日) 報導，蘋果正開發一項全新「眼神滑動」功能，將應用於其 Vision Pro 頭戴裝置，進一步強化視覺操作體驗。據知情人士透露，這項功能將隨 Vision Pro 作業系統最新版本 visionOS 3 推出，預計於 6 月 9 日舉行的年度開發者大會 (WWDC) 上正式亮相。

目前 Vision Pro 已支援透過注視物體搭配手指捏合來進行選擇操作，而新的眼神滑動功能則利用現有的眼球追蹤技術，讓使用者僅透過眼神移動即可滑動螢幕內容。該功能未來將廣泛應用於蘋果內建應用程式，並開放第三方開發者整合使用，進一步擴展應用場景。

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強化人工智慧與軟體整合 Vision Pro 尋求市場突破

蘋果近期積極為 Vision Pro 注入更多功能，以展示其空間運算潛力。儘管 Vision Pro 尚未成為商業爆款，蘋果仍持續透過軟體創新提升使用者體驗，並強化裝置的生態系統競爭力。

除了 visionOS 3 外，蘋果預計在 WWDC 同步發布 iOS 19、iPadOS 及 macOS 等主要平台更新，其中包含 AI 驅動的電池優化模式，以及 AirPods 即時翻譯等新功能。

蘋果近日也宣布一系列無障礙功能強化，包含對神經控制介面的支援，展現其在多元應用領域的技術布局。

Vision Pro 硬體持續優化 傳將推出輕量版與智慧眼鏡

在硬體方面，蘋果正開發新一代 Vision 裝置，包括更輕薄的版本，以及可連接 Mac 使用、適合低延遲應用的產品。該公司同時投入智慧眼鏡研發，預期未來將推出具備與 Vision Pro 相同作業系統的擴增實境 (AR) 產品，加速布局空間運算市場。

值得注意的是，蘋果並非首度嘗試眼球追蹤操作技術。三星電子數年前曾在智慧型手機上推出類似功能，但因市場接受度不高未能普及。蘋果則是在去年為 iPhone 與 iPad 導入眼球追蹤功能，主要針對行動障礙者提供螢幕指標操作選項。