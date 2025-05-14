〈美股早盤〉美中關稅休戰提振信心 主要指數開高

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-05-14 21:39

‌



美股主要指數周三 (14 日) 延續本周強勁漲勢，標普 500 指數重返年初以來正報酬區間。市場樂觀情緒受到美中關稅休戰、通膨數據溫和以及美國總統川普中東行帶動貿易協議預期的支撐。儘管部分投資人憂心 4 月股市大漲後漲勢可能遇到阻力，但大型科技股的強勁表現繼續推升市場氣氛，帶動主要指數開高走強。

截稿前，道瓊工業指數漲近 80 點或近 0.2%，那斯達克綜合指數漲近 120 點或近 0.6%，標普 500 指數漲近 0.3%，費城半導體指數漲逾 1.0%。

‌



美國最新通膨數據溫和，加上美中貿易緊張情勢降溫，提振投資人信心，美股本週持續震盪走高。標普 500 指數期貨上漲 0.3%，科技股領軍反彈，輝達與超微盤前表現亮眼。

市場樂觀情緒也來自華府釋出訊號，允許沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國獲得更多先進 AI 晶片，帶動投資人積極布局科技股。

然而，部分分析師警告近期漲勢可能面臨修正壓力。高盛策略師 Peter Oppenheimer 提醒，若經濟數據進一步惡化，引發市場對經濟衰退的擔憂，股市仍可能出現回調風險。

通膨數據溫和 市場壓力短暫舒緩

德意志銀行分析指出，儘管 4 月包含了 10% 基礎關稅以及對中國商品更高的關稅，但這些措施尚未明顯反映在消費者物價中，帶來市場短暫的通膨壓力緩解感。美國 4 月消費者物價指數 (CPI) 月增 0.2%，低於市場預期的 0.3%，亦優於 3 月的 0.1% 下跌。

美中關稅調降 外匯市場波動加劇

在貿易進展方面，美國宣布將針對中國商品的額外關稅在未來三個月暫時調降至 30%，中國對美國商品的關稅則同步降至 10%。美中雙方此前已達成協議，暫停激烈的關稅戰，以避免全球經濟進一步放緩。

外匯市場也因貿易政策調整預期出現波動。市場傳出，美國與南韓官員近期討論匯率政策，引發外界猜測華府可能希望美元適度走弱，以促進貿易協議達成。美元指數下跌 0.3%，韓元兌美元大漲逾 1%，日元等亞洲貨幣同步走強。

債市持穩 黃金走低 比特幣震盪

在國債與商品市場方面，美國公債收益率持穩，黃金價格走低，比特幣則徘徊在 104,000 美元附近。亞洲股市全面反彈，MSCI 亞洲指數上漲 1.4%。

歐洲股市看旺 Burberry 大漲 15%

歐洲股市方面，英國奢侈品牌 Burberry 大漲 15%，該公司宣布將裁減近 20% 的員工以降低成本。貝萊德 (BLK-US) 歐非中東地區股票投資長 Helen Jewell 表示，歐洲企業財報表現強勁，加上德國推出經濟刺激計畫，預期歐洲股市的漲勢將進一步擴大。

Fed 政策成關鍵 市場聚焦鮑爾談話

市場焦點也關注美國聯準會後續政策動向。市場預期年底前至少還有兩次降息，每次一碼 (25 個基點)，最早可能於 9 月啟動。聯準會(Fed) 多位官員，包括理事華勒 (Christopher Waller) 預計將於當天發表講話，而 Fed 主席鮑爾預定於本周四公開談話，市場將密切關注其對未來利率政策的態度。

截至台北時間周三（14 日）21 時許：

焦點個股：

輝達 (NVDA-US) 早盤股價上漲 3.44%，至每股 134.40 美元

據悉，沙國人工智慧 (AI) 公司 Humain 稱將與輝達 (NVDA-US) 在當地建設 AI 工廠。同時，輝達執行長黃仁勳宣布，將向沙烏地阿拉伯出口 1.8 萬塊先進 AI 晶片。另據知情人士透露，川普政府正在考慮一項允許阿聯進口超過 100 萬顆輝達先進晶片的協議，這一數量遠遠超出了拜登時代 AI 晶片法規的限制。

超微 (AMD-US) 早盤股價上漲 8.38%，至每股 121.88 美元

根據《彭博》日前報導，沙烏地阿拉伯持續加碼 AI 領域投資，旗下新成立的 AI 投資公司 Humain 宣布，將與美國晶片大廠超微合作，在未來五年投入高達 100 億美元，共同推動全球 AI 基礎設施建設，進一步強化沙國在全球 AI 產業的戰略地位。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價上漲 2.98%，至每股 344.03 美元

根據《路透》報導，知情人士透露，特斯拉計劃自本月底起，恢復從中國運送零組件至美國，用於生產旗下的兩款新車型：Cybercab 無人計程車與 Semi 電動卡車，反映出中美貿易緊張情勢降溫後，供應鏈運作的迅速回溫。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：