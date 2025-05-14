美國3月智慧手機進口大增三成 蘋果急運iPhone避關稅風險

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-14 22:30

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根據市調機構 Counterpoint Research 周三 (14 日) 發布的報告，美國 3 月智慧手機進口量較去年同期大增 30%，主要由於蘋果(AAPL-US)、三星和摩托羅拉等主要手機品牌為規避高額關稅風險，加速將設備運入美國市場。

消息人士透露，蘋果單在 3 月便從印度空運創紀錄的 20 億美元 iPhone 至美國，借助鴻海 (2317-TW) 與塔塔電子 (Tata Electronics) 等印度供應商，以滿足當時需求激增的市場狀況。此舉反映出手機製造商為避免關稅衝擊利潤或推高售價抑制需求，紛紛提前調度貨源。

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此外，報告指出，印度與越南的重要性日益提升，成為手機品牌加速供應鏈去中國化的主要生產基地，以降低地緣政治風險並掌握新興生產重鎮的成本優勢。隨著蘋果今年 3 月擴大印度產能，來自印度的手機出口大幅成長。蘋果預期，第二季銷售至美國的大多數 iPhone 將來自印度製造。

這波調貨潮源於美國總統川普於 4 月 2 日宣布新一輪關稅政策，引發企業調整供應鏈布局。不過，美方隨後宣布對智慧手機與其他電子設備的關稅暫緩 90 天，為市場帶來短暫喘息空間。

Counterpoint Research 資深分析師 Gerrit Schneemann 表示，3 月及 4 月初的積極出貨，將有助於蘋果在今夏中後期前，避免面臨關稅直接帶來的售價壓力。他同時指出，若中美關稅問題至 iPhone 17 發布時仍未解決，預料印度將成為 iPhone 17 銷往美國的主要生產基地。