沙國Humain攜手超微投資百億美元 布局全球AI基礎設施

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-14 01:00

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根據《彭博》周二 (13 日) 報導，沙烏地阿拉伯持續加碼人工智慧 (AI) 領域投資，旗下新成立的 AI 投資公司 Humain 宣布，將與美國晶片大廠超微 (AMD-US) 合作，在未來五年投入高達 100 億美元，共同推動全球 AI 基礎設施建設，進一步強化沙國在全球 AI 產業的戰略地位。

橫跨沙美資料中心計畫 超微提供晶片與軟體

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根據雙方聲明，Humain 將負責開發資料中心、永續能源系統以及全球光纖網路連接，超微則提供 AI 加速晶片與相關軟體解決方案。這項合作將建設一條從沙烏地阿拉伯延伸至美國的資料中心網絡，藉此打造全球性 AI 運算平台。

超微執行長蘇姿丰表示：「這項與 Humain 的合作，是推動全球 AI 基礎設施的重要里程碑。我們將共同打造一個具備前所未有效能、開放性與覆蓋範圍的 AI 平台。」

搶攻主權 AI 市場 超微積極拓展客戶基礎

在 AI 晶片市場中，超微目前仍落後於主要競爭對手輝達 (NVDA-US)，尤其在 AI 加速器晶片領域，輝達市占率遙遙領先。不過，隨著美國政府對 AI 晶片出口實施更嚴格管制，包括限制相關技術出口至中國等國家，超微積極尋找新的市場機會，擴展客戶群體。

吸引各國政府主導的主權 AI 計畫成為超微的重要策略之一。透過此次與 Humain 的合作，超微有望進一步打入中東市場，增加 AI 晶片在大型國家級計畫中的曝光度。不過，雙方並未透露超微是否直接出資參與該項目，還是僅作為供應商角色。

沙美半導體合作升溫 輝達也參與資料中心建設

此次合作是在沙國首都利雅德舉行的沙美投資論壇期間宣布，美國總統川普也正在進行中東訪問，並積極推動沙美雙邊經濟合作。市場傳出，美國政府正準備放寬對沙國的先進半導體出口限制，為沙國擴大資料中心建設鋪路。

除了超微，輝達也計畫向 Humain 提供 AI 晶片，協助其資料中心擴建。面對 AI 需求快速成長，中東市場成為全球科技巨頭爭相布局的新戰場。