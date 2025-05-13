輝達、超微迎利多！沙國、阿聯拚技術突破 川普擬放寬AI晶片出口管制

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-05-13 20:19

‌



根據外媒周二 (13 日) 報導，美國總統川普正在中東展開訪問行程之際，白宮準備宣布一項重要協議，放寬對沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國 (阿聯) 等國的人工智慧 (AI) 晶片出口管制。此舉將加速兩國發展資料中心和 AI 基礎建設，即便部分美國官員對沙國與中國的關係仍存疑慮。市場關注，美方最快將於本周宣布這項協議。

沙國爭取輝達與超微 AI 晶片 強化資料中心布局

‌



據知情人士透露，新協議將提升沙烏地從輝達 (NVDA-US) 與超微 (AMD-US) 等美國半導體大廠採購 AI 晶片的能力，支援該國推動的「沙烏地願景 2030」(Saudi Vision 2030) 科技轉型計畫。沙國近期剛啟動由王儲穆罕默德．沙爾曼 (Mohammed bin Salman) 主導、公共投資基金 (PIF) 持股的新 AI 公司「Humain」，將成為這項協議的直接受益者。

不過，雙方仍在協商部分關鍵條款，美方擔心這些高階晶片可能透過資料中心運算能力或實體轉運間接流入中國。因此，美國提出將掌握使用美國晶片的資料中心存取權，甚至討論設立「數位大使館」(Data Embassies)，讓資料中心適用外國法律，以降低資安疑慮。

阿聯 G42 與 Humain 也在洽購 AI 晶片 投資金額達 9 億美元

阿聯同樣積極爭取 AI 晶片供應。消息人士指出，阿聯的 AI 巨頭 G42 和沙國新創 Humain 正在協商取得美國 AI 晶片。美方同時與沙國商討一項價值 90 億美元的備忘錄，涵蓋稀有礦物開採、先進製造與國防領域合作，展現中東在全球科技供應鏈中的重要戰略地位。

據悉，阿聯國家安全顧問謝赫塔農 (Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan) 曾向川普政府提出，希望解除 AI 晶片出口限制。作為交換，阿聯承諾未來 10 年將在美國投資 1.4 兆美元，涵蓋半導體、AI 基礎設施、能源與製造業等領域。

川普放寬出口管制 美中科技戰拉鋸下釋放新變數

拜登政府 2023 年 8 月實施嚴格出口管制，限制高階 AI 晶片出口至中東特定國家，擔心敏感技術流向中國。輝達當時在提交給美國證券交易委員會 (SEC) 的文件中警告，該政策將影響其業績。

不過，川普政府上任後明顯改變立場，認為在嚴防技術外洩的同時，應維持美國科技產品的全球市占。白宮 AI 顧問塞克斯 (David Sacks) 強調：「防止晶片流向中國是必要的，但不應妨礙與其他國家的合法交易，只要符合合理的安全條件。」