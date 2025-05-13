輝達與沙國AI新創合作 投入大規模資料中心建設
鉅亨網編譯段智恆 2025-05-13 23:30
美國晶片大廠輝達 (NVDA-US) 周二 (13 日) 宣布，將向沙烏地阿拉伯新成立的人工智慧 (AI) 公司 Humain 提供先進半導體晶片，協助其建設規模達 500MW(百萬瓦) 的 AI 資料中心，強化當地 AI 基礎建設布局。輝達執行長黃仁勳於利雅德舉行的沙美投資論壇上親自宣布這項合作，該場合也恰逢美國總統川普訪問沙國之際。
黃仁勳表示，AI 應用對運算與能源需求極為龐大，而能源資源豐富的沙烏地正好具備發展大規模 AI 運算能力的條件。透過輝達技術的加持，沙烏地將能在 AI 領域開發出全新應用場景，進一步強化其數位經濟轉型的戰略地位。
Humain 揭牌 聚焦阿拉伯語大模型
Humain 為沙烏地主權基金 (Public Investment Fund, PIF) 全資持有的新創 AI 公司，於本周一正式揭牌成立。該公司執行長 Tareq Amin 表示，Humain 計畫在 2030 年前建設 1.9(Gigawatt，百萬瓩) 規模的資料中心，專注於 AI 基礎建設、資料中心建設及開發阿拉伯語大型語言模型 (LLM)，填補中東地區在本地化語言模型上的市場空白。
資料中心通常以耗電量來衡量規模，Humain 的計畫顯示出沙國在全球 AI 運算樞紐的雄心，也凸顯其進一步鞏固「沙烏地願景 2030」數位轉型目標的決心。
吸引國際科技巨頭 沙國加速打造 AI 運算重鎮
沙烏地政府要求個人與金融數據必須在國內儲存，這促使國際科技企業爭相在當地設置資料中心，以免失去商機。去年，亞馬遜 (AMZN-US) 已承諾在沙國投入 100 億美元興建資料中心，Google(GOOGL-US) 和甲骨文 (ORCL-US) 也紛紛宣布擴大在沙國的雲端服務投資。
分析師指出，沙烏地正積極透過政策誘因和龐大的能源優勢，將自己打造成全球 AI 算力和雲端運算的重要樞紐。隨著輝達參與其中，未來沙國在全球 AI 產業中的影響力將進一步擴大。
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