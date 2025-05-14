輝達H100晶片出口鬆綁 美國考慮開放阿聯大規模採購

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-14 00:00

‌



《彭博》周二 (13 日) 報導，川普政府正考慮大幅放寬對阿拉伯聯合大公國 (UAE, 簡稱阿聯) 的人工智慧 (AI) 晶片出口限制，允許其進口超過 100 萬枚輝達 (NVDA-US) 先進 AI 晶片。這項潛在協議遠超過拜登時期所設的 AI 晶片出口管制，被視為美國對中東 AI 發展政策的一大轉變，但也引發部分國會議員對技術外流至中國的憂慮。

根據知情人士透露，美國正協商一項協議，允許阿聯自即日起至 2027 年，每年進口 50 萬枚最先進的 AI 晶片，其中五分之一將提供給阿布達比的 AI 巨頭 G42，其餘則由美國企業在當地建設資料中心使用。據悉，OpenAI 也可能成為其中一間合作企業，最快本週內宣布於阿聯新增資料中心的消息。

‌



G42 將獲得超過百萬枚 H100 晶片 AI 運算能量大躍升

若該協議最終敲定，G42 將獲得約 100 萬至 150 萬枚輝達 H100 AI 晶片的運算能力，相當於一座規模可覆蓋曼哈頓大部分地區的資料中心所需的運算資源，與 Meta(META-US) 計畫在美國路易斯安那州興建的超大型資料中心需求相當。

此舉也意味著 G42 所獲得的運算能力，將遠遠超過拜登政府時期所設定的 AI 晶片出口上限，大約是原有規模的 4 倍。

川普親訪中東 推動半導體外交

川普目前正展開中東訪問行程，已先行抵達沙烏地阿拉伯，接下來將造訪卡達與阿聯。外界預期，他可能在此次阿聯訪問期間正式宣布這項晶片出口協議。

這項協議的推動，與白宮 AI 顧問塞克斯 (David Sacks) 有密切關聯。他近日提前抵達阿聯會晤該國國安顧問、總統之弟塔赫農(Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan)，進行多次高層會談。

阿聯也在今年 3 月對美承諾，未來 10 年將對美國科技、能源與基礎建設領域投資高達 1.4 兆美元，藉此換取更多半導體技術與晶片出口的支持。

中國風險引發疑慮 華府強硬派要求設置技術防火牆

儘管協議被視為美國深化中東 AI 合作的里程碑，但華府內部的中國強硬派已對此提出警告。美國眾議院中國問題特別委員會主席穆勒納爾 (Joh Moolenaar) 表示，這類協議必須受到嚴格審查，並建立「可驗證的安全防護措施」，防止先進 AI 技術最終流入中國手中。