微軟宣布全球裁員3% 數千名員工受影響
鉅亨網編譯段智恆 2025-05-13 22:32
根據《CNBC》報導，微軟 (Microsoft) 周二 (13 日) 宣布，將裁撤約 3% 的全球員工，涵蓋各職級、團隊與地區。以該公司去年 6 月底的員工總數約 22.8 萬人計算，這波裁員將影響數千名員工，是繼 2023 年大規模裁撤 1 萬人後，再次啟動大規模人事調整。
微軟發言人表示，公司持續推動必要的組織變革，以在快速變動的市場中維持競爭優勢。此次裁員並非基於員工績效考量，而是聚焦於簡化管理層級，提升組織決策與執行效率。
裁員背後：優化組織 聚焦 AI 與雲端成長
微軟執行長納德拉 (Satya Nadella) 今年 1 月曾向分析師坦言，公司將進行銷售執行策略調整，以因應雲端市場的成長變化。他指出，微軟正面臨 AI 平台快速成長帶來的新挑戰與機遇，需要重新設計銷售激勵機制，聚焦於推動人工智慧 (AI) 雲端業務成長，而非延續過去傳統雲端銷售模式。
納德拉強調：「在平台轉型的關鍵時刻，我們必須專注於新的設計贏面，而非持續沿用舊有做法。」這顯示微軟未來將進一步強化生成式 AI 及 Azure AI 雲端服務的投入，以維持市場領先地位。
財報亮眼卻持續裁員 市場反應樂觀
儘管啟動裁員，微軟最新一季財報表現亮眼。4 月底公布的財報顯示，營收和獲利雙雙超出市場預期，並釋出樂觀的季度展望。AI 業務成為營運成長的重要動能，Azure 雲端平台的 AI 服務需求尤其強勁。
裁員消息公布後，微軟周二早盤股價小跌 0.49%，每股暫報 447.06 美元。該股周一收每股 449.26 美元，創下今年新高，距離去年 7 月創下的歷史高點 467.56 美元僅一步之遙。市場普遍認為，裁員將有助於微軟進一步提升獲利能力與經營效率，投資人情緒未受到明顯影響。
市場展望：精簡組織迎接 AI 時代挑戰
有分析指出，微軟此輪裁員反映出全球科技產業進入新一波調整期，即便財報表現強勁，企業仍須提前調整人力結構與資源配置，以迎接 AI 技術帶來的產業變革。隨著生成式 AI 需求迅速擴大，微軟正加大投資 AI 相關基礎設施與雲端服務，以維持未來成長動能。
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