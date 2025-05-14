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關稅打不倒的股票？投資人搶進這類股！

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-14 03:00

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關稅打不倒的股票？投資人搶進這類股！(圖：REUTERS/TPG)

隨著美國總統川普政府持續推動貿易政策調整，加徵關稅的不確定性籠罩市場，投資人轉向軟體類股尋找穩定回報。相較於硬體與半導體類股直接受到關稅影響，軟體企業因產品不受實體運輸限制，展現出更強的抗震能力，成為當前資金青睞的避風港。

微軟財報亮眼 帶動軟體股領漲

微軟 (MSFT-US) 近期公布的財報大幅優於市場預期，在人工智慧 (AI) 產品需求強勁與雲端業務展望樂觀帶動下，股價自 4 月低點以來強勢反彈超過 25%，市值重返全球第一寶座，超越蘋果(AAPL-US)。

ServiceNow(NOW-US) 表現同樣強勁，股價創下十年來最大單日漲幅。該公司預期，旗下 AI 軟體產品的年合約業務將於明年突破 10 億美元。其他軟體公司如 Datadog(DDOG-US) 和 Twilio(TWLO-US) 的財報表現也受到市場正面回應，進一步鞏固了軟體板塊的投資吸引力。

軟體股表現優於大盤 硬體與半導體承壓

今年以來，軟體股指數已上漲近 5%，明顯優於那斯達克 100 指數近 1% 的跌幅。相對而言，費城半導體指數下跌約 4%，硬體類股指數更是重挫接近 13%。

HSBC 科技研究主管 Stephen Bersey 指出，軟體股因無需實體運輸，自然能避開關稅帶來的成本壓力。「我們對軟體股的看法遠比硬體股來得樂觀，當前市場波動為優質軟體公司提供了更具吸引力的買入機會。」他特別點名看好微軟、ServiceNow、甲骨文 (ORCL-US) 及 Salesforce(CRM-US)等企業。

獲利展望強勁 軟體企業前景樂觀

根據彭博行業研究 (Bloomberg Intelligence) 資料，軟體企業今年的獲利成長預期上調至 13%，高於一個月前預估的 11.6%。營收成長預期亦從 9.8% 提升至 10.6%。

雖然半導體行業的營收成長率預期略高，但相關企業的獲利預估卻持續下修。超微 (AMD-US) 預計，受到對中國出口限制影響，今年營收將減少高達 15 億美元。蘋果和亞馬遜 (AMZN-US) 也先後示警，關稅將分別為本季增加 9 億美元成本，並影響消費者支出，進一步削弱成長動能。

關稅風險下 軟體股仍具吸引力

Penn Mutual 資產管理公司基金經理人 George Cipolloni 表示，目前科技股可分為兩大類，一類是面臨關稅壓力的硬體與半導體公司，如蘋果和亞馬遜；另一類則是不受關稅直接影響的軟體公司。

Cipolloni 指出：「當前經濟環境充滿不確定性，不受關稅衝擊的軟體股，成為更穩健且易於持有的選擇。」「只要全球市場波動持續，軟體股表現將持續優於大盤。」

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微軟市值ServiceNow軟體股投資貿易暫川普關稅雲端業務風險科技股避險半導體獲利產業

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蘋果212.3+0.72%
超微半導體112.47+4.02%
賽富時289.22+0.14%
甲骨文161.28+2.58%
Twilio公司113.905+2.44%
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ServiceNow公司1032.82+1.70%
亞馬遜212.04+1.63%

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