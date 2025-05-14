關稅打不倒的股票？投資人搶進這類股！

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-14 03:00

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隨著美國總統川普政府持續推動貿易政策調整，加徵關稅的不確定性籠罩市場，投資人轉向軟體類股尋找穩定回報。相較於硬體與半導體類股直接受到關稅影響，軟體企業因產品不受實體運輸限制，展現出更強的抗震能力，成為當前資金青睞的避風港。

微軟財報亮眼 帶動軟體股領漲

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微軟 (MSFT-US) 近期公布的財報大幅優於市場預期，在人工智慧 (AI) 產品需求強勁與雲端業務展望樂觀帶動下，股價自 4 月低點以來強勢反彈超過 25%，市值重返全球第一寶座，超越蘋果(AAPL-US)。

ServiceNow(NOW-US) 表現同樣強勁，股價創下十年來最大單日漲幅。該公司預期，旗下 AI 軟體產品的年合約業務將於明年突破 10 億美元。其他軟體公司如 Datadog(DDOG-US) 和 Twilio(TWLO-US) 的財報表現也受到市場正面回應，進一步鞏固了軟體板塊的投資吸引力。

軟體股表現優於大盤 硬體與半導體承壓

今年以來，軟體股指數已上漲近 5%，明顯優於那斯達克 100 指數近 1% 的跌幅。相對而言，費城半導體指數下跌約 4%，硬體類股指數更是重挫接近 13%。

HSBC 科技研究主管 Stephen Bersey 指出，軟體股因無需實體運輸，自然能避開關稅帶來的成本壓力。「我們對軟體股的看法遠比硬體股來得樂觀，當前市場波動為優質軟體公司提供了更具吸引力的買入機會。」他特別點名看好微軟、ServiceNow、甲骨文 (ORCL-US) 及 Salesforce(CRM-US)等企業。

獲利展望強勁 軟體企業前景樂觀

根據彭博行業研究 (Bloomberg Intelligence) 資料，軟體企業今年的獲利成長預期上調至 13%，高於一個月前預估的 11.6%。營收成長預期亦從 9.8% 提升至 10.6%。

關稅風險下 軟體股仍具吸引力

Penn Mutual 資產管理公司基金經理人 George Cipolloni 表示，目前科技股可分為兩大類，一類是面臨關稅壓力的硬體與半導體公司，如蘋果和亞馬遜；另一類則是不受關稅直接影響的軟體公司。