波音喜獲沙國高達30架737 MAX大單 股價連四天走揚

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-14 00:30

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美國波音公司 (BA-US) 周二 (13 日) 宣布，沙烏地阿拉伯主權基金旗下的飛機租賃公司 AviLease 已下訂最高達 30 架 737 MAX 客機的採購合約，為波音近期在中東市場的重要銷售突破。

根據波音聲明，AviLease 已確定訂購 20 架 737-8 型客機，並保留額外購買 10 架的選擇權。這批新機將進一步強化 AviLease 在全球航空租賃市場的布局。該公司目前已擁有和管理約 200 架飛機，客戶涵蓋全球 48 家航空公司。

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受利多消息激勵，波音股價當日盤中上漲 2.43%，每股暫報 203.36 美元，並已連續四個交易日累計上漲約 10%，反映市場對美中貿易局勢緩和及波音新訂單的樂觀情緒。

這筆訂單宣布之際，正值美國總統川普展開中東訪問行程，首站即來到沙烏地阿拉伯。波音執行長歐特柏格 (Kelly Ortberg) 也隨同川普參與此行，積極爭取中東地區的投資與軍售機會。

白宮表示，沙國已承諾對美國投資高達 6,000 億美元，其中包括一項近 1,420 億美元的史上最大規模軍售協議，進一步鞏固美沙雙邊經濟與國防合作。

此外，波音官方透露，正在評估將沙烏地納入 F-15EX 戰鬥機全球供應鏈的可能性，未來或將加強兩國在國防工業領域的合作。