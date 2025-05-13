美中貿易戰降溫！市場急砍降息預期 Fed今年恐只降兩次

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-13 02:30

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美中貿易戰降溫激勵市場情緒，投資人對聯準會 (Fed) 今年降息的預期大幅下調。最新利率掉期市場顯示，交易員目前僅預期 Fed 在 2025 年將降息兩次，較上周預估的四次明顯減少，首次降息時點也延後至 9 月。

政策敏感的兩年期美債殖利率周一跳升 12 個基點，重回 4% 以上水準，反映市場對降息預期降溫。與此同時，股市強勢反彈，壓抑了對美債等避險資產的需求。

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債市降息押注降溫

交易員過去一周持續降低對降息的押注，Fed 聲明強調將採取觀望態度，密切留意美中最新關稅協議對通膨和經濟成長的影響。兩年期公債殖利率自上週低點 3.55% 反彈至 4% 以上，五年期公債殖利率也由 3.85% 升至 4.11%。

Columbia Threadneedle Investments 利率策略師 Ed Al-Hussainy 表示：「市場總是過度反應，目前資金正流向風險資產。」他指出，若市場對降息預期進一步下調至不足兩次，今年兩年期公債將出現更具吸引力的買點。

華爾街降息預期分歧

僅一個月前，市場普遍預期 Fed 將在 6 月開始降息，全年降息幅度可能達 125 個基點。但隨著美中達成為期 90 天的關稅削減協議，市場認為貿易戰對經濟的衝擊緩解，Fed 短期內降息的急迫性降低。

部分大行經濟學家已調整降息時點。花旗集團將首次降息預期從 6 月延後至 7 月，預計從 7 月起至明年 1 月連續降息，總幅度達 125 個基點。其他機構則預估全年僅降息兩到三次。