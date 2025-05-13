習近平「硬碰硬」奏效？美國關稅大幅讓步 台灣應留意哪些風險？

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-13 00:40

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根據《彭博》周一 (12 日) 報導，美中最新關稅協議出現重大進展，美方大幅下調對中關稅，被外界解讀為習近平「硬碰硬」策略奏效。然而，儘管短期市場情緒回暖，台灣作為全球供應鏈重要一環，仍需警覺長期結構性風險未解，包括貿易戰再起、科技限制擴大等挑戰。專家提醒，台灣出口與製造業應審慎評估市場變化，加速分散風險布局，以因應未來局勢可能帶來的衝擊。

美國讓步 中國暫保經濟韌性

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在日內瓦的高層會談後，美中雙方宣布，未來 90 天互相大幅降低關稅，美國對中國商品的關稅將由 145% 降至 30%，「對等關稅」更暫時調降至 10%；中方則將對美國商品的關稅從 125% 降至 10%。這一結果大幅超出市場預期，也讓北京在國內塑造出堅守立場、不向美國低頭的形象。

分析認為，川普政府此次選擇暫時妥協，一方面反映出美國內部對高關稅帶來的通膨壓力和經濟成本感到憂慮，另一方面也試圖為即將到來的選舉年爭取市場穩定與選民支持。

中國鞏固談判籌碼 維護戰略利益

儘管美方強調會保留對中國特定產品 (如鋼鐵、鋁材) 以及因應芬太尼問題的 20% 關稅，但整體來看，中國已獲得大部分核心訴求的回應。包括暫停「對等關稅」至 10%，以及設立由美國財政部長主導的專責協商機制，這些都符合中方長期以來的談判策略。

中國專家直言，這是「戰略上的勝利」，也讓中國未來在貿易談判中掌握更多主動權。習近平政府透過強化國內經濟韌性與外部外交攻勢，成功撐過了第一波貿易壓力，同時也避免了在關鍵政策如國企改革、產業補貼等問題上作出讓步。

對台灣產業的影響

對台灣而言，這波美中貿易停火帶來短期利多，尤其在半導體、資通訊 (ICT) 以及出口導向的製造業領域。隨著中國出口壓力減輕，短期內台灣電子零組件及半導體供應鏈將受惠於中國出貨回溫，以及全球市場需求回穩。

不過，長期來看，美中供應鏈去風險化的趨勢並未改變。台灣企業應留意美方對中國核心產業的持續技術限制與關稅調整風險，並加快分散市場與產能布局，包括持續強化東南亞與印度市場的策略部署。

市場分析機構預期，若未來 90 天內美中無法達成更具體的長期協議，關稅與貿易摩擦將再度升溫，屆時台灣出口動能恐將再次面臨挑戰。