〈美股盤後〉美中互降關稅90天 道瓊瘋漲逾1100點 費半飆超7%

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-05-13 04:35

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美中關稅戰暫停 90 日後，美股主指週一 (12 日) 大幅走高，資金湧入受貿易戰擔憂影響的大型科技股，美元創自去年 11 月大選以來的最大升幅，美債殖利率飆高，油價走強。

道瓊週一瘋漲逾 1100 點，標普 500 收盤上漲 3.26%，那指猛升超 4%，費半飆超 7%，大型科技股市值暴增 8,000 多億美元。

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美中在日內瓦敲定協議，同意在接下來 90 天內下調雙邊關稅。根據協議內容，美國同意將對中國商品徵收的關稅從原本的 145% 大幅下調至 30%；作為回應，中國也將其對美國進口商品的關稅自 125% 降至 10%。

美國財政部長貝森特稱，在日內瓦宣布的降低關稅水準並不包括來自中國的汽車、鋼鐵或鋁的關稅。

美國總統川普預計，本週末可能與中國領導人習近平通話。

聯準會理事庫格勒 (Adriana Kugler) 對美中暫時降低關稅表示歡迎，稱這是積極的一步，但指出兩國之間的進口關稅仍然相當高。

隨著本週關鍵通膨數據即將出爐，市場將首度感受到川普新關稅政策對物價的初步衝擊。美國 4 月消費者物價指數 (CPI) 報告預計於週二公布，而零售銷售數據與生產者物價指數 (PPI) 則將於週四揭曉。

美股週一 (12 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數狂漲 1,160.72 點，或 2.81%，收 42,410.1 點。

那斯達克指數大漲 779.43 點，或 4.35%，收 18,708.34 點。

S&P 500 指數大漲 184.28 點，或 3.26%，收 5,844.19 點。

費城半導體指數狂漲 314.43 點，或 7.04%，收 4,780.93 點。

NYSE FANG+ 指數大漲 558.71 點，或 4.41%，收 12,674.19 點。

標普 11 大板塊全面上揚，其中非必需消費品 (+5.66%) 與資訊科技 (+4.66%) 領漲，顯示市場對風險資產需求強勁。(圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭氣勢如虹。Meta (META-US) 飆漲 7.92%；蘋果 (AAPL-US) 狂升 6.31%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 3.74%；微軟 (MSFT-US) 漲 2.40%；亞馬遜 (AMZN-US) 飛升 8.07%。

台股 ADR 領軍上攻。台積電 ADR (TSM-US) 猛漲 5.93%；日月光 ADR (ASX-US) 強漲 6.80%；聯電 ADR (UMC-US) 上揚 3.49% ；中華電信 ADR (CHT-US) 小漲 1.00%。

企業新聞

這次對中國暫時調降的關稅，汽車、鋼鐵、鋁材並不適用。然而，這並未抑制汽車類股上漲的勢頭，市場普遍預期汽車製造商可能將成為下一波關稅緩解的受益者。

特斯拉 (TSLA-US) 強彈 6.75%，市值重回兆美元俱樂部。底特律三巨頭同步飆升，通用汽車 (GM-US) 大漲 4.44%， Stellantis(STLA -US) 飆高 6.51%，福特 (F-US) 上漲 2.63%。

蘋果 (AAPL-US) 飛升 6.31% 至每股 210.79 美元，《華爾街日報》報導，知情人士透露，蘋果正計劃提高今年秋季發表的新 iPhone 系列產品價格，以配合新功能和設計變化。

川普週一簽署一項針對處方藥價格的新行政命令，目的在於壓低美國處方箋藥物的價格，讓美國民眾支付的藥價向全球最低價國家看齊，帶動醫藥股群揚。

製藥商禮來 (LLY-US) 上漲 2.88%、輝瑞 (PFE-US) 大漲 3.64%、艾伯維 ( ABBV-US) 上漲 2.96%、Merck (MRK-US) 勁揚 5.87%，諾和諾德 (NVO-US) 大漲 3.05%。

華爾街分析

Truist 投資長 Keith Lerner 將週一股市上漲形容為市場對美中暫時休兵所做出的回應，並指出此次休戰「優於市場原先的預期」。

LPL Financial 首席股票策略師 Jeff Buchbinder 稱：「沒有人預期到有這麼低的中國關稅稅率。這是一個巨大的驚喜，關稅仍存在從當前水平回升的風險，不過，排除最壞情況令人放心。」

隨著美國和中國發出貿易戰休戰訊號，零售商們鬆了一口氣，Telsey 諮詢集團分析師 Joe Feldman 稱：「可能挽救了聖誕季，因為零售商現在可以進貨並開始屯貨。」