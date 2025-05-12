美中貿易休兵協議再進一步！川普稱中國將開放市場

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-12 22:47

‌



美國總統川普周一 (12 日) 表示，在美中達成 90 天關稅暫停協議的同時，中國也已「同意開放」對美國企業的市場，並承諾暫停或取消一系列非關稅貿易壁壘。不過，川普強調，這些共識尚未正式簽署成文件，但他稱這可能是本次高層會談中「最重要的成果」。

這項聲明發表於川普在白宮簽署處方藥價格行政命令前。川普並未說明具體細節，但指出中方承諾「開放市場」，將有利於美國企業進入中國並降低貿易障礙。

‌



美中互降關稅 協議周三生效

根據白宮公布的協議內容，美國將自周三 (14 日) 起，對中國商品加徵的關稅將從 145% 下調至 30%，其中「對等關稅」部分暫時調降至 10%。中方則承諾將對美國商品的關稅從 125% 降至 10%，並暫停或移除自 4 月 2 日以來實施的非關稅反制措施，包括部分貿易限制與進口配額。

川普進一步表示，即便 90 天冷靜期結束後未能達成長期協議，美國對中國商品的關稅「不會回到 145%」，但也強調屆時「將大幅上調」，暗示若談判破裂，美方仍保留加強制裁的可能性。

核心制裁措施未鬆綁

白宮強調，即使大部分關稅暫時削減，美方仍將保留針對特定中國商品的結構性關稅措施，包括鋼鐵、鋁材等產品的既有關稅，以及針對中國涉入芬太尼問題所加徵的 20% 特別關稅。

儘管川普釋出暫時緩和貿易戰的訊號，但核心貿易制裁並未解除，市場仍關注後續談判能否帶來實質性突破。

這項為期 90 天的暫時性協議被視為全球市場釋出重大利多，將於本周三正式生效，為雙方爭取進一步達成長期貿易協議的談判時間。然而，美方已明確表示，若談判未取得進展，不排除再度提高關稅以施壓。