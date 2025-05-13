美歐貿易談判再陷僵局 歐盟擬對美採強硬反制

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-13 00:00

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《彭博》周一 (12 日) 援引知情人士消息報導，美國政府已對歐盟提出的經濟安全與互惠投資合作提案表示歡迎，但對雙方能否進一步推進正式貿易協議仍保持模糊態度。

上周，美歐貿易談判正式展開，歐盟提出多項合作選項，包括在液化天然氣 (LNG)、人工智慧(AI) 等領域擴大投資，並尋求在鋼鐵、汽車、半導體、航空、醫藥與關鍵原材料等戰略產業建立更緊密的合作關係。然而，美方雖對此表示興趣，卻未明確說明是否會以降低關稅作為回應。

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川普政府近期已針對歐盟出口鋼鋁產品徵收 25% 關稅，並對歐洲汽車及部分零組件加徵 25% 關稅。此外，美方還威脅將針對半導體、藥品、電影及飛機零件等加強貿易限制。

為避免貿易衝突升級，歐盟本月稍早已決定延後 90 天對美反制性關稅的實施，以換取美方將針對歐盟出口的「對等關稅」從 20% 下調至 10%。不過，歐盟也警告，若雙方談判未取得實質進展，歐盟將對價值 950 億歐元 (約 1,080 億美元) 的美國商品加徵額外關稅作為反制。

知情人士表示，美歐雙方未來幾周將持續磋商，但美國目前似乎更專注於與其他國家的初步貿易協議，包括上周與英國達成協議，以及本周與中國達成暫時性降稅的協議。

即便如此，布魯塞爾官員普遍認為，即便最終達成協議，美國對歐洲的多數關稅措施仍可能長期維持。