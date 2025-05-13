search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

美股

美歐貿易談判再陷僵局 歐盟擬對美採強硬反制

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-13 00:00

cover image of news article
美歐貿易談判再陷僵局 歐盟擬對美採強硬反制(圖：REUTERS/TPG)

《彭博》周一 (12 日) 援引知情人士消息報導，美國政府已對歐盟提出的經濟安全與互惠投資合作提案表示歡迎，但對雙方能否進一步推進正式貿易協議仍保持模糊態度。

上周，美歐貿易談判正式展開，歐盟提出多項合作選項，包括在液化天然氣 (LNG)、人工智慧(AI) 等領域擴大投資，並尋求在鋼鐵、汽車、半導體、航空、醫藥與關鍵原材料等戰略產業建立更緊密的合作關係。然而，美方雖對此表示興趣，卻未明確說明是否會以降低關稅作為回應。


川普政府近期已針對歐盟出口鋼鋁產品徵收 25% 關稅，並對歐洲汽車及部分零組件加徵 25% 關稅。此外，美方還威脅將針對半導體、藥品、電影及飛機零件等加強貿易限制。

為避免貿易衝突升級，歐盟本月稍早已決定延後 90 天對美反制性關稅的實施，以換取美方將針對歐盟出口的「對等關稅」從 20% 下調至 10%。不過，歐盟也警告，若雙方談判未取得實質進展，歐盟將對價值 950 億歐元 (約 1,080 億美元) 的美國商品加徵額外關稅作為反制。

知情人士表示，美歐雙方未來幾周將持續磋商，但美國目前似乎更專注於與其他國家的初步貿易協議，包括上周與英國達成協議，以及本周與中國達成暫時性降稅的協議。

即便如此，布魯塞爾官員普遍認為，即便最終達成協議，美國對歐洲的多數關稅措施仍可能長期維持。

美歐貿易談判、歐盟經濟安全、美國對歐盟關稅、鋼鋁關稅、汽車關稅、半導體貿易、川普貿易政策、互惠關稅、反制性關稅、歐盟報復關稅、美歐貿易協議、美中貿易協議、美英貿易協議、全球貿易戰

文章標籤

美國歐盟關稅貿易談判貿易戰川普鋼鋁汽車半導體對等關稅貿易協議

相關行情

台股首頁我要存股
歐元/美元1.1090-1.40%

延伸閱讀



    Empty