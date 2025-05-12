川普簽藥價新政 擬比照全球最低價壓低美國藥價

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-12 23:30

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美國總統川普周一 (12 日) 簽署一項針對處方藥價格的新行政命令，重啟具爭議性的「最惠國價格」(Most Favored Nation) 政策，試圖以全球最低價格為標準，大幅壓低美國藥價。川普聲稱，這項措施將使美國支付的藥價「與全球最低價格看齊」，降幅可能高達 59% 至 90%。

推動直接對消費者「國際最低價」

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根據白宮說法，這項行政命令將促使美國醫藥市場引入「最惠國價格」機制，讓消費者直接以全球最低價格購買藥品。川普強調：「我們將切斷中間商，讓美國民眾直接以最低價格購買藥品。」

新政策特別針對具有「最大價格落差與最大支出」的熱門藥物，例如減重與糖尿病治療領域廣泛使用的 GLP-1 類藥物。

此外，命令要求美國衛生與公共服務部 (HHS) 在 30 天內設定藥價下降的明確目標，並與藥廠展開新一輪談判。如未達成進展，HHS 部長小羅勃甘迺迪 (Robert F. Kennedy Jr.) 將透過行政命令直接強制推行「最惠國價格」。

藥價打擊戰延燒至全球市場

川普表示，美國將不再「補貼」其他國家的醫療保健系統，並要求藥廠在全球市場提供更公平的價格。他批評外國政府利用集體議價權強壓藥價，迫使藥廠接受「不合理且不公平」的交易條件。

白宮官員指出，未來將透過美國貿易代表辦公室與商務部，加強調查並打擊外國壓低藥價的「歧視性政策」，同時考慮對藥品出口施加限制，以反制海外市場壓價行為。

藥廠反彈強烈 恐再掀法律戰

面對政策推動，藥廠與業界團體強烈反對，擔憂將衝擊研發投入與未來創新。PhRMA 估算，若政策強制實施，藥廠未來 10 年內將損失高達 1 兆美元的營收。

學者則警告，全球藥品市場結構難以透過單一國家政策改變，預期藥廠可能選擇退出低利潤市場，甚至減少新藥研發投入。南加州大學 (USC) 報告指出：「這種政策最終可能導致美國藥價不降反升，全球創新能力下滑，可謂三輸局面。」

此外，業界預期新政策將面臨法律挑戰。川普政府第一任期時推動類似政策，但最終被聯邦法院擋下。拜登政府上任後也曾撤回相關政策。

藥廠股價波動 美股製藥股走勢分歧