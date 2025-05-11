本週操盤筆記：美4月CPI、美零售業財報、Fed主席鮑爾談話

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-05-11 21:50

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本週操盤筆記 (05012-0516)

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美國股市正進入一個關鍵的經濟數據公布週，投資人密切觀察市場領漲板塊是否會從防禦性股票轉向風險性資產，這可能代表投資情緒正逐漸回暖。儘管 2025 年以來標普 500 指數已下跌 3.7%，受川普推動的關稅政策衝擊，經濟前景不確定性加劇，但傳統防禦性板塊表現卻一枝獨秀。

今年以來，消費必需品類股上漲 5%，公用事業類股則上漲 5.6%。這些板塊因具備經濟放緩時的抗跌性，加上穩定的股息收益，成為市場避險資金的首選。Horizon Investment Services 執行長卡爾森 (Chuck Carlson) 指出：「如果市場處於風險偏好下降的階段，這些板塊將會持續領漲。」

1. 美國 4 月通膨、進出口物價、零售銷售數據

美國本週二 (13 日) 公布的 4 月消費者物價指數 (CPI) 將提供最新通膨走勢的線索，而週四 (15 日) 的 4 月零售銷售數據，則可觀察美國消費者支出的最新情況。

Manulife John Hancock Investments 共同首席投資策略師米斯金 (Matthew Miskin) 警告說，如果 CPI 數據高於預期、零售銷售數據又表現不佳，市場恐將擔憂所謂的「停滯性通膨」(Stagflation)風險——即經濟成長遲緩同時物價持續上升，這將對股市帶來更大壓力。

投資人正關注市場信心調查等「軟數據」的疲弱表現，是否最終會轉化為實質經濟放緩。

2.Fed 主席鮑爾談話

Fed 主席鮑爾將於本週四發表談話。部分投資人認為，Fed5 月會議已隱晦表達對經濟前景的憂慮，除了維持利率不變，同時也指出通膨與失業率上升的風險都已提高。

近日多位 Fed 官員在不同公開場合針對貨幣政策與貿易風險發表看法，強調在高度不確定的環境下，穩定通膨預期仍是政策核心目標。儘管市場對降息的討論升溫，官員普遍表態仍須觀察數據發展，尤其是川普政府新一輪關稅政策對經濟與物價的影響。

另一方面，川普近期不斷對鮑爾開砲，Fed5 月利率決策公布後，他在自家社群平台 Truth Social 發文狠批鮑爾是「笨蛋」，並抨擊其無法看清經濟現況。川普長期施壓 Fed 降息，此次再度出言攻擊，突顯其對央行獨立性與貨幣政策的不滿。

對此，Fed 理事華勒日前公開捍衛 Fed 的獨立性，強調現行制度歷經考驗，有助於確保經濟穩定與降低政策波動。他呼籲，未來應繼續維持中央銀行政策制定的獨立性，避免因政治壓力影響貨幣政策走向。

3. 零售業財報

《CNBC》報導，美國總統川普對中國商品加徵超過 145% 高關稅的措施正式生效，首批受影響的貨櫃船已陸續抵達美國洛杉磯和長灘兩大港口。根據 MarineTraffic 數據，已有 7 艘從中國出發的貨船停靠美國港口，另有 5 艘貨船即將抵達，總計超過 12,000 個貨櫃正面臨高額關稅。

這批貨櫃中包括亞馬遜 (AMZN-US)、家得寶 (HD-US)、IKEA、雷夫羅倫 (Ralph Lauren) 及 Tractor Supply 等知名品牌的產品，涵蓋家居用品、服飾、家電、運動用品和汽車零組件等多元商品。因此，這些零售商的財測可一窺未來關稅影響。

4. 亞洲貨幣捲土重來

只要美中貿易談判尚未落幕，市場將持續關注各國是否會在與美國的談判中，允許本國貨幣升值來換取貿易利益。