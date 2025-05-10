川普罕見表態支持對富人加稅 共和黨內部出現分歧

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-10 02:00

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美國總統川普周五 (9 日) 表示，對於提高富人稅率持開放態度，儘管他警告此舉可能帶來政治上的重大風險。此番言論正值共和黨內部就大規模減稅方案的規模與資金來源展開激烈討論之際。

川普在社群平台 Truth Social 上發文表示：「共和黨人最好別這麼做，但如果做了，我也沒意見！」展現出對調高富人稅率的微妙態度。

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減稅方案規模縮水 富人稅成焦點議題

共和黨領袖、眾議院議長強生 (Mike Johnson) 正考慮將原本高達 4.5 兆美元的減稅計畫縮減至 4 兆美元。知情人士透露，川普本周曾私下建議強生調高頂級所得稅率，並關閉華爾街投資人長期受惠的「資本利得利率漏洞」(Carried-Interest Loophole)。

川普提出的具體方案包括：將年收入超過 250 萬美元的個人及 500 萬美元的已婚家庭，其所得稅率從現行 37% 提高至 39.6%，並為小型企業保留稅率優惠。不過，參議院共和黨領袖圖恩 (John Thune) 在接受《福斯新聞》專訪時明確表示反對，「我們不想對任何人加稅。」

共和黨內部分歧 支出削減進度不如預期

為了資助川普主導的「一項美麗的大法案」(One Big Beautiful Bill)，共和黨人計畫透過大規模削減政府支出，包括醫療補助計畫 (Medicaid) 等項目。然而，相關削減措施預計在未來十年僅能節省不到 2 兆美元，遠低於原定目標。

極右派「自由核心小組」主席哈里斯 (Andy Harris) 則主張，提高頂級稅率是實現川普政策的必要之舉。他在 X(前推特)上發文表示：「如果我們找不到其他削減開支的方案，就應恢復 2017 年減稅法案（TCJA）之前的最高稅率。」

川普警告加稅恐引爆政治風險

儘管川普公開支持調高富人稅率，以資助中產與基層大規模減稅並維持醫療補助計畫，但他也警告這可能成為民主黨攻擊的把柄。他引用前總統老布希 (George H.W. Bush) 因違背「不加稅」承諾而在 1992 年敗選的歷史，提醒共和黨必須謹慎行事。