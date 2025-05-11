傳特斯拉平價新車款Model Q要來了！有望成股價主要推手

鉅亨網編譯莊閔棻 綜合報導 2025-05-11 19:01

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市場盛傳特斯拉 (TSLA-US) 即將在 2025 年 6 月發表旗下全新「親民款」電動車「Model Q」，預計售價不到 3 萬美元，有望成為今年最具爆發力的電動車新星。外界認為，與無人計程車相比，Model Q 的推出更可能推動特斯拉股價上漲。

根據《富比士》報導，特斯拉財務長 Vaibhav Taneja 在第一季財報會議中表示，Model Q 的量產「預計將於 2025 年 6 月展開」。此車款被德意志銀行稱為 Model Q，將鎖定全球對「平價電動車」需求殷切的消費者。

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傳 Model Q 與即將推出的無人計程車 Cybercab 將採用同一平台與模組化架構，代表兩款車將共用零件設計與生產線，不僅可加速開發，也大幅降低製造成本。

Model Q 將結合新一代 Cybercab 平台與現有 Model 3 和 Model Y 架構。（圖：Shutterstock）

同時，Model Q 也將結合現有 Model 3 和 Model Y 架構，透過在加州、德州及上海與柏林的既有產線生產，達成降本增效的目標，使 Model Q 有望快速量產，搶先布局中低價位電動車市場。

據悉，Model Q 更是將具備特斯拉 FSD（Full Self-Driving）自動駕駛功能，成為首批支援完整自駕技術的平價車款之一。特斯拉預計先在德州奧斯汀以 10 至 20 輛 Model Y 進行 FSD 測試，強化紅綠燈辨識、行人避讓等 AI 判斷能力。

雖然特斯拉尚未公布 Model Q 的完整規格，但根據市場消息，這款車可能具備以下特色：

小型 SUV 設計，車長約 4.2 公尺

採用新世代自動化產線生產，生產時間快、成本低

53kWh 電池容量，續航力達 500 公里

電耗約 13kWh/100 公里，後驅馬達，馬力低於 200 匹

支援 FSD 自動駕駛功能

然而，人們對特斯拉最便宜的電動車 Model 3 的興趣正在減弱。根據《Cox Automotive》估計，2024 年第一季特斯拉 Model 3 交車量為 52,520 輛，較上一季減少近 10%。

即使是暢銷的 Model Y，其改款「Juniper」能否抵擋來自凱迪拉克、雪佛蘭與本田 (HMC-US) 等新競品壓力，仍是一大變數。

S&P Global Mobility 分析師 Tom Libby 指出，特斯拉近期在品牌忠誠度、顧客回購率與市場滲透率上皆呈現下滑，顯示品牌急需新動能。Model Q 的問世，或將為特斯拉注入久違的新血。