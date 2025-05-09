川普一手施壓一手釋善意？敦促開放市場、提80%關稅試探中國底線

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-09 19:51

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美國總統川普再度對中國施壓，但同時釋出可能調整高關稅的訊號。川普周五 (9 日) 在社群平台 Truth Social 發文表示，對中國商品徵收「80% 關稅看起來合理」，正值本周末美中即將在瑞士展開關鍵貿易會談之際，引發市場對雙方談判前景的高度關注。

川普在貼文中點名財政部長貝森特 (Scott Bessent) 將帶隊與中方國務院副總理何立峰 (He Lifeng) 展開會談，並強調「80% 關稅」的提案已經交由貝森特主導。該稅率雖較目前對中國商品高達 145% 的關稅大幅下降，但仍遠高於美英最新初步貿易協議設定的 10% 基準稅率，對全球貿易環境來說依然屬於極高水準。

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分析人士認為，雖然川普提出的 80% 稅率仍高於市場預期，但已釋出降溫貿易戰的可能性。Northlight Asset Management 投資長 Chris Zaccarelli 表示，繼與英國達成初步貿易協議後，美國若能迅速與其他國家簽署協議，將有助於提振今年受創的股市信心。

值得注意的是，川普上周才表態不會為了促成談判預先下調對中關稅，如今釋出調整訊號，被市場視為談判策略微調的跡象。然而，目前尚不清楚川普提出的 80% 稅率是否將成為長期政策，或僅是談判階段的籌碼。

邊施壓一邊示好 美中談判氣氛微妙

川普最新言論被視為一邊對中國施壓，要求其開放市場，一邊透過關稅調整釋出善意。他稍早也在 Truth Social 上公開喊話：「中國應該對美國開放市場，這對他們大有好處！封閉市場已經行不通了！」

美國貿易代表辦公室資料顯示，2024 年美國對中國出口達 1,435 億美元，進口則高達 4,389 億美元，中國仍是美國最大的貿易夥伴之一。

市場分析人士指出，在全球貿易緊張局勢未解的情況下，美中此次會談能否為未來經貿關係鋪路，備受矚目。美國貿易代表格里爾 (Jamieson Greer) 日前表示，此次會談不太可能立即達成完整貿易協議，但希望能建立「穩定的基礎」，為後續更深入的協議鋪路。

市場觀望情緒濃厚 美股期貨震盪整理

川普日前宣布與英國達成初步貿易協議，是美國自上月提出「對等關稅」政策以來的首項國際協議。他強調，10% 關稅將成為全球貿易協議的基準稅率，但部分貿易順差龐大的國家將面臨更高關稅。市場普遍認為，若美方能迅速與更多國家達成協議，有助於提振今年以來因貿易緊張而低迷的股市表現。