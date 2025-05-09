「10%只是起步！」川普嗆聲順差國：稅率會更高

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-09 00:30

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美國總統川普周四 (8 日) 在白宮表示，針對與美國洽簽貿易協議的各國，「10% 將是進口關稅的底線」，未來部分國家的關稅「將遠高於此水準」。

川普於白宮橢圓辦公室與英國達成貿易協議框架後受訪指出，雖然英國得以維持 10% 的基準關稅待遇，但這並不代表是未來協議的標準範本。他強調：「有些國家享有巨額貿易順差，而且長期對美不公平對待，因此他們的關稅會高得多。」

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川普說道：「英國一直都很尊重我們，他們做出了一筆好交易。」他並稱，美英雙方的這份協議，是建立在「互敬互重」的基礎上。

稍早，川普透過 Truth Social 發文指出，英國輸美商品將維持在本輪關稅改革下的「10% 全球基準稅率」，也就是 4 月初對大多數國家課徵的標準。

儘管有記者詢問，英國的 10% 稅率是否會成為未來貿易協議的參考範例，川普回應：「不是，不是。」他表示：「10% 是個很低的數字，有些國家不會拿到這麼好的條件。」

川普近期大舉推動關稅重構，主張以「對等」為原則，向貿易順差國家施加高額關稅，同時藉此迫使對方與美國重新談判。