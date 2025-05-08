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聯準會按兵不動 川普不滿又怒轟鮑爾是「笨蛋」

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-08 19:25

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聯準會按兵不動 川普不滿又怒轟鮑爾是「笨蛋」(圖：REUTERS/TPG)

美國總統川普再度對聯準會 (Fed) 主席鮑爾開砲。繼 Fed 本周維持利率不變後，川普周四 (8 日) 於自家社群平台 Truth Social 發文狠批鮑爾是「笨蛋」，並抨擊其無法看清經濟現況。川普長期施壓 Fed 降息，此次再度出言攻擊，突顯其對央行獨立性與貨幣政策的不滿。

川普 Truth Social 原文翻譯如下：


「『慢半拍』的鮑爾是個笨蛋，他根本搞不清楚狀況。除此之外，我還很喜歡他啦！油價和能源價格大跌，幾乎所有成本 (包括雜貨和『雞蛋』) 都下滑，幾乎沒有通膨，關稅收入正大把大把進到美國口袋裡——這位『慢郎中』根本站不住腳，事實正好相反。請大家好好享受吧！」

圖：川普Truth Social
圖：川普 Truth Social

Fed 本周三 (7 日) 決議將基準利率維持在 4.25% 至 4.5% 的區間，這已是今年連續第三次會議未調整利率，自去年 12 月以來未再動作。Fed 在聲明中指出，由於通膨與失業風險上升，暫時不宜貿然調整利率，並強調須等待經濟展望更加明朗後再做定奪。

川普對此決策明顯感到不滿。他主張，為因應其加徵關稅政策可能造成的經濟放緩，Fed 應提前降息。他在貼文中強調，美國物價已顯著回落，幾乎沒有通膨壓力，關稅收入也大量湧入，Fed 應立即採取行動。

鮑爾曾在周三 Fed 會後記者會中簡短回應川普先前的批評，強調 Fed 不會受到政治影響。他表示：「我們始終會做相同的事，也就是運用工具來促進充分就業與物價穩定，造福美國人民。我們唯一考量的是經濟數據、前景與風險平衡，僅此而已。」

川普先前對鮑爾的頻繁抨擊，已引發市場疑慮，投資人擔憂他可能會在任內解除鮑爾職務，進而衝擊 Fed 的獨立性。此舉一度造成市場震盪。

不過，川普日前接受《NBC》節目《Meet the Press》專訪時否認將開除鮑爾的計畫，表示：「不、不、不…… 我為什麼要那麼做？我很快就能換人了。」不過他隨即也補上一句，稱鮑爾是個「完全呆板的人」(a total stiff)。

目前鮑爾的任期將於 2026 年 5 月結束，外界預期川普若順利連任，屆時將重新任命 Fed 主席，屆時貨幣政策走向勢必再度成為市場焦點。

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