【Joe’s華爾街脈動】周報：技術性反彈面臨聯準會考驗，市場靜待政策明朗化
Joe Lu 2025-05-12 07:04
繼上週市場波動性上漲後，分歧與數據將影響市場趨勢
Joe Lu, CFA 2025 年 5 月 9 日 美東時間
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一周市場觀點
美國股市上週設法上揚，標普 500 指數上漲 + 1.05%，那斯達克綜合指數則上漲 + 1.31%。儘管這些漲幅反映了市場在強勁的四月份就業報告推助下，部分消化了先前因關稅引發的波動，但它們仍發生在既有的負面技術趨勢框架內。我們仍認為，這些潛在的負面趨勢仍是主要的技術考量因素，並將受到下週將公布的關鍵經濟數據和美國聯準會溝通的嚴峻考驗。市場目前正處於一個轉捩點，必須果斷突破阻力以確認新的正向軌跡，否則先前的謹慎立場將重新確立。
上週我們焦點列表中主要美國企業的表現，反映了這種選擇性的市場環境。微軟 (Microsoft Corp) (+3.13%) 和特斯拉 (Tesla Inc) (+6.32%) 等關鍵成長股的顯著漲幅表明，即使在普遍的不確定性中，特定機會依然存在。然而，持續的企業財報內容，日益受到關稅衝擊擔憂的影響，突顯了企業所面臨的不利因素，而明確的前瞻性指引對於個股趨勢能否確立信心至關重要。
我們對基本經濟狀況的評估顯示經濟循環週期已進入後期。極為負面的投資存續期間展望和負面的企業獲利預期，皆發出顯著的謹慎訊號。相較於正面的通膨壓力及中性的消費者信心，此格局強化了經濟正處於成長放緩伴隨持續通膨的艱難階段的點觀。我們預期，消費者支出模式（尤其是在任何因關稅引發的提前採購之後）以及關稅相關成本的實際轉嫁程度，將是未來幾個月影響經濟動能和市場趨勢的關鍵因素。
上週美國各類股的表現提供了重要訊號。公用事業 (+1.40%) 等防禦型類股的相對強勢，證實了投資者持續的謹慎態度。儘管資訊科技 (+2.16%) 和工業 (+2.95%) 類股錄得上漲，但它們能否確立相對於防禦型領域的持續領先地位，將是判斷持久的風險偏好轉變是否正在發生的關鍵指標。我們預期，真正的市場信心將透過果斷且廣泛地轉動至週期性類股來展現，而此現象尚未持續出現。
國際股市上週表現迥異，歐洲股市 (+1.98%) 和日本股市 (+1.18%) 持續展現正向趨勢特性，表明若美國市場不確定性持續，它們或可提供更穩定的回報潛力。中國股市 (+3.22%) 上週表現強勁，但必須克服其整體的負面趨勢。關鍵的跨資產訊號需要密切監控：美元指數走強 (+0.33%)，若此趨勢持續，將對國際市場回報和大宗商品價格構成壓力。WTI 原油（透過 USO 追蹤）相對於其負面趨勢的表現 (+3.24%)，以及黃金的上漲 (+3.15%) 和比特幣的反彈 (+6.75%)，本週將受到全球風險偏好和通膨預期轉變的考驗。
一周重點摘要
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繼上週小幅上漲（標普 500 指數 +1.05%）後，美國股市本週將面臨關鍵考驗，近期的反彈行情能否克服普遍的負面技術趨勢，抑或在即將公布的關鍵經濟數據和美國聯準會評論下確認其持續性，將見分曉。
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上週債券市場的強勁表現顯示市場對投資存續期間的情緒發生轉變；本週的聯邦公開市場委員會（FOMC）會議對於確認或挑戰市場目前對政策路徑的解讀至關重要。
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上週觀察到的顯著跨資產分歧——特別是美元走強（+0.33%）伴隨股市的正向表現，以及大宗商品（WTI 原油 +3.24%，黃金 +3.15%）走勢迥異——表明市場存在潛在複雜性，需要仔細釐清以確立明確的方向性偏好。
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本週我們的焦點列表調整，包括新增資訊科技類股和標普 500 指數等，反映了技術性考驗在即的領域，而移除印度股市和原油避險部位則突顯了趨勢清晰度的轉變。
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展望未來，我們預期即將公布的通膨（CPI）和零售銷售數據，加上聯準會明確的政策訊號，將對形塑市場趨勢以及判斷上週暫時的風險偏好行為能否獲得可持續的動能具有決定性作用。
本週焦點
本週，我們的焦點集中在黃金和比特幣，因為在持續的關稅衝擊和全球尋求美元替代方案的背景下，它們的技術型態為市場對美國聯準會潛在的流動性操作提供了重要洞見。即使沒有明確的降息，任何市場對為抵禦衰退訊號而採取的「隱形量化寬鬆」的解讀，都可能助長通膨預期。這樣的環境幾乎肯定有利於黃金等傳統通膨避險工具以及比特幣等替代價值儲存工具，從而強化其既有或新興的正向趨勢。
從我們的角度來看，黃金（上週上漲 + 3.15%）已重現強勢，守穩於關鍵支撐之上，並與其整體的正向趨勢一致。我們預期，果斷突破近期阻力將確認此既有上升趨勢的持續，特別是在地緣政治緊張局勢提供支撐背景，且據稱主權實體持續將儲備多元化的情況下。比特幣（上週反彈 + 6.75%）已展現強勁的重新向上動能，果斷推升其價格並確認其強勁的正向趨勢。我們預測，若能在強勁交易量的配合下持續突破近期高點，將顯示其上升趨勢的強力延續，既反映了在有利流動性環境下對風險資產的偏好，也體現了其作為非主權價值儲存工具的吸引力。
展望未來，黃金和比特幣既有的正向趨勢預計將持續，並對本週即將公布的通膨數據以及市場對美國聯準會政策訊號的解讀高度敏感。若經濟數據和聯準會的評論強化了對持續通膨壓力伴隨寬鬆流動性背景的預期，這兩種資產都處於有利地位，可望延續技術性強勢。儘管任何出乎意料的鷹派訊號都可能帶來短期波動，但黃金和比特幣的潛在技術面和主題性支撐表明，其正向趨勢很可能持續。因此，黃金維持其上升軌跡以及比特幣創下新高，是我們預期觀察的關鍵技術確認。(全文未完)
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關於《Joe’s 華爾街脈動》
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