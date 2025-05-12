【Joe’s華爾街脈動】周報：技術性反彈面臨聯準會考驗，市場靜待政策明朗化

Joe Lu 2025-05-12 07:04

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繼上週市場波動性上漲後，分歧與數據將影響市場趨勢

Joe Lu, CFA 2025 年 5 月 9 日 美東時間

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本新聞通訊僅供參考，不構成任何投資建議或買賣任何證券或資產類別的推薦。文中所表達的觀點為作者截至發布日期為止的觀點，並可能隨時更改，恕不另行通知。所呈現的資訊係基於從據信可靠來源獲得的數據，但其準確性、完整性和及時性不作保證。過往表現不代表未來結果。投資涉及風險，包括可能損失本金。讀者在做出任何投資決定前，應諮詢自己的財務顧問。作者及相關實體可能持有本文所討論資產或資產類別的部位。

一周市場觀點

上週我們焦點列表中主要美國企業的表現，反映了這種選擇性的市場環境。微軟 (Microsoft Corp) (+3.13%) 和特斯拉 (Tesla Inc) (+6.32%) 等關鍵成長股的顯著漲幅表明，即使在普遍的不確定性中，特定機會依然存在。然而，持續的企業財報內容，日益受到關稅衝擊擔憂的影響，突顯了企業所面臨的不利因素，而明確的前瞻性指引對於個股趨勢能否確立信心至關重要。

我們對基本經濟狀況的評估顯示經濟循環週期已進入後期。極為負面的投資存續期間展望和負面的企業獲利預期，皆發出顯著的謹慎訊號。相較於正面的通膨壓力及中性的消費者信心，此格局強化了經濟正處於成長放緩伴隨持續通膨的艱難階段的點觀。我們預期，消費者支出模式（尤其是在任何因關稅引發的提前採購之後）以及關稅相關成本的實際轉嫁程度，將是未來幾個月影響經濟動能和市場趨勢的關鍵因素。

上週美國各類股的表現提供了重要訊號。公用事業 (+1.40%) 等防禦型類股的相對強勢，證實了投資者持續的謹慎態度。儘管資訊科技 (+2.16%) 和工業 (+2.95%) 類股錄得上漲，但它們能否確立相對於防禦型領域的持續領先地位，將是判斷持久的風險偏好轉變是否正在發生的關鍵指標。我們預期，真正的市場信心將透過果斷且廣泛地轉動至週期性類股來展現，而此現象尚未持續出現。

國際股市上週表現迥異，歐洲股市 (+1.98%) 和日本股市 (+1.18%) 持續展現正向趨勢特性，表明若美國市場不確定性持續，它們或可提供更穩定的回報潛力。中國股市 (+3.22%) 上週表現強勁，但必須克服其整體的負面趨勢。關鍵的跨資產訊號需要密切監控：美元指數走強 (+0.33%)，若此趨勢持續，將對國際市場回報和大宗商品價格構成壓力。WTI 原油（透過 USO 追蹤）相對於其負面趨勢的表現 (+3.24%)，以及黃金的上漲 (+3.15%) 和比特幣的反彈 (+6.75%)，本週將受到全球風險偏好和通膨預期轉變的考驗。

一周重點摘要

本週焦點

本週，我們的焦點集中在黃金和比特幣，因為在持續的關稅衝擊和全球尋求美元替代方案的背景下，它們的技術型態為市場對美國聯準會潛在的流動性操作提供了重要洞見。即使沒有明確的降息，任何市場對為抵禦衰退訊號而採取的「隱形量化寬鬆」的解讀，都可能助長通膨預期。這樣的環境幾乎肯定有利於黃金等傳統通膨避險工具以及比特幣等替代價值儲存工具，從而強化其既有或新興的正向趨勢。

展望未來，黃金和比特幣既有的正向趨勢預計將持續，並對本週即將公布的通膨數據以及市場對美國聯準會政策訊號的解讀高度敏感。若經濟數據和聯準會的評論強化了對持續通膨壓力伴隨寬鬆流動性背景的預期，這兩種資產都處於有利地位，可望延續技術性強勢。儘管任何出乎意料的鷹派訊號都可能帶來短期波動，但黃金和比特幣的潛在技術面和主題性支撐表明，其正向趨勢很可能持續。因此，黃金維持其上升軌跡以及比特幣創下新高，是我們預期觀察的關鍵技術確認。(全文未完)