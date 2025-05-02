美4月非農就業超預期增17.7萬人 勞動市場穩中有變 Fed可能延後降息

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-05-02 20:35

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美國 4 月非農就業報告優於預期、失業率持穩，顯示企業在關稅與市場不確定性升高下仍未大幅縮減招聘。就業市場展現韌性，也使市場調整對聯準會 (Fed) 的降息預期，雖仍預估年內可能啟動寬鬆，但時點與幅度恐延後。

美國勞工統計局 (BLS) 周五 (2 日) 公布，4 月非農就業人口增加 17.7 萬人，雖不及 3 月下修後的 18.5 萬人，但明顯高於市場預期的 13.3 萬人。失業率持穩在 4.2%，勞動參與率略升至 62.6%，其中 25 至 54 歲的黃金勞動年齡族群參與率升至七個月新高。

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4 月非農就業人口增加 17.7 萬人，雖不及 3 月下修後的 18.5 萬人，但明顯高於市場預期的 13.3 萬人。(圖：ZeroHedge)

4 月非農就業報告：

非農新增就業報 17.7 萬人，預期 13.8 萬人，修正後前值 18.5 萬人

失業率報 4.2%，預期 4.2%，前值 4.2%

平均每周工時報 34.3 小時，預期 34.2 小時，前值 34.3 小時

平均每小時薪資年增率報 3.8%，預期 3.9%，前值 3.8%

平均每小時薪資月增率報 0.2%，預期 0.3%，前值 0.3%

勞動參與率報 62.6%，前值 62.5%

數據公布後，美股三大指數同步走揚，道瓊工業指數大漲逾 400 點，標普 500 指數更朝 20 年來最長連漲紀錄邁進。美債殖利率上升，美元則小幅走弱。

儘管如此，投資人也開始微調對 Fed 今年降息的預期，但整體仍預估今年將啟動寬鬆循環。原先市場普遍預估 Fed 全年將降息最多 4 次，但在強勁的就業數據支撐下，降息時點與幅度可能遭到延後或縮減。市場目前仍預期 Fed 將觀察後續經濟與通膨數據變化，再決定是否啟動政策轉向。

原先市場普遍預估 Fed 全年將降息最多 4 次，但在強勁的就業數據支撐下，降息時點與幅度可能遭到延後或縮減。(圖：ZeroHedge)

市場數據亮眼、結構現隱憂

從產業面來看，4 月就業增幅主要來自醫療保健、交通運輸與倉儲，後者受惠於企業為避開關稅高峰而提前進口貨品。製造業則小幅流失工作機會，是自 2020 年以來產出最大幅萎縮的月份之一。聯邦政府部門連續第三個月裁員，反映川普政府主導的政府效率部 (DOGE) 持續推動大規模精簡公部門。

報告中部分數據亦引發爭議。4 月有超過 39 萬份新增職位被歸因於「出生 / 死亡模型」(Birth/Death Model) 推估而來，為 2023 年以來單月最高。有分析指出，這可能來自創業者開立 EIN(雇主身份號碼) 以從事自由職業、報稅用途，難以精準反映真實職缺成長。

4 月有超過 39 萬份新增職位被歸因於「出生 / 死亡模型」推估而來，為 2023 年以來單月最高。(圖：ZeroHedge)

此外，儘管平均時薪月增 0.2%、年增 3.8%，但增幅較 3 月有所放緩，也顯示薪資通膨壓力暫時降溫。

關稅壓力未顯現於硬數據 市場憂政策誤判

然而，就業市場的短期韌性並不代表外部風險已解除，川普政府近期的大規模關稅政策正成為市場關注的新焦點。

儘管數據整體強勁，市場對於經濟與政策前景的分歧卻逐漸加劇。川普近期宣布「解放日關稅」(Liberation Day Tariffs) 計畫，對多數進口商品徵收新一波高關稅，其中對中國商品關稅高達 145%，進一步升高與北京的貿易戰風險。

雖然川普後續將部分關稅延後 90 天執行，但企業普遍抱持觀望態度。美國第一季經濟成長已受到提前進口潮壓抑，優比速 (UPS-US) 預告將裁員 2 萬人，並示警電商需求疲弱；通用汽車 (GM-US) 下修 2025 年財測，預估將承受 40 至 50 億美元的關稅衝擊；波音 (BA-US) 亦遭中國指示航空公司暫停接收新機，歐洲廉航瑞恩航空 (Ryanair) 更揚言取消數百架訂單。

儘管就業報告仍難顯現關稅對勞動市場的直接衝擊，多數經濟學家預期，隨著貿易與投資環境惡化，「硬數據」如就業與通膨數據將在今夏反映更深層壓力。

Fed 或被迫延後降息 時點不確定性升高

分析人士指出，這份報告雖有支撐市場的「短期利多」效果，卻可能成為 Fed 保持鷹派立場的「話柄」。若非農新增低於 10 萬人，市場原期待 Fed 轉向更溫和立場，甚至可能提前降息。但目前看來，政策制定者反而得到更多理由延後行動。

彭博經濟學家指出，目前經濟仍受到拜登時期刺激政策遞延效應與氣候因素支撐，就業市場尚未進入關稅打擊的高敏感期。「這份報告公布得太早，還沒能顯現川普新一輪關稅對就業的完整衝擊。」