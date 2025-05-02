美4月非農就業超預期增17.7萬人 勞動市場穩中有變 Fed可能延後降息
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-05-02 20:35
美國 4 月非農就業報告優於預期、失業率持穩，顯示企業在關稅與市場不確定性升高下仍未大幅縮減招聘。就業市場展現韌性，也使市場調整對聯準會 (Fed) 的降息預期，雖仍預估年內可能啟動寬鬆，但時點與幅度恐延後。
美國勞工統計局 (BLS) 周五 (2 日) 公布，4 月非農就業人口增加 17.7 萬人，雖不及 3 月下修後的 18.5 萬人，但明顯高於市場預期的 13.3 萬人。失業率持穩在 4.2%，勞動參與率略升至 62.6%，其中 25 至 54 歲的黃金勞動年齡族群參與率升至七個月新高。
4 月非農就業報告：
- 非農新增就業報 17.7 萬人，預期 13.8 萬人，修正後前值 18.5 萬人
- 失業率報 4.2%，預期 4.2%，前值 4.2%
- 平均每周工時報 34.3 小時，預期 34.2 小時，前值 34.3 小時
- 平均每小時薪資年增率報 3.8%，預期 3.9%，前值 3.8%
- 平均每小時薪資月增率報 0.2%，預期 0.3%，前值 0.3%
- 勞動參與率報 62.6%，前值 62.5%
數據公布後，美股三大指數同步走揚，道瓊工業指數大漲逾 400 點，標普 500 指數更朝 20 年來最長連漲紀錄邁進。美債殖利率上升，美元則小幅走弱。
儘管如此，投資人也開始微調對 Fed 今年降息的預期，但整體仍預估今年將啟動寬鬆循環。原先市場普遍預估 Fed 全年將降息最多 4 次，但在強勁的就業數據支撐下，降息時點與幅度可能遭到延後或縮減。市場目前仍預期 Fed 將觀察後續經濟與通膨數據變化，再決定是否啟動政策轉向。
市場數據亮眼、結構現隱憂
從產業面來看，4 月就業增幅主要來自醫療保健、交通運輸與倉儲，後者受惠於企業為避開關稅高峰而提前進口貨品。製造業則小幅流失工作機會，是自 2020 年以來產出最大幅萎縮的月份之一。聯邦政府部門連續第三個月裁員，反映川普政府主導的政府效率部 (DOGE) 持續推動大規模精簡公部門。
報告中部分數據亦引發爭議。4 月有超過 39 萬份新增職位被歸因於「出生 / 死亡模型」(Birth/Death Model) 推估而來，為 2023 年以來單月最高。有分析指出，這可能來自創業者開立 EIN(雇主身份號碼) 以從事自由職業、報稅用途，難以精準反映真實職缺成長。
此外，儘管平均時薪月增 0.2%、年增 3.8%，但增幅較 3 月有所放緩，也顯示薪資通膨壓力暫時降溫。
關稅壓力未顯現於硬數據 市場憂政策誤判
然而，就業市場的短期韌性並不代表外部風險已解除，川普政府近期的大規模關稅政策正成為市場關注的新焦點。
儘管數據整體強勁，市場對於經濟與政策前景的分歧卻逐漸加劇。川普近期宣布「解放日關稅」(Liberation Day Tariffs) 計畫，對多數進口商品徵收新一波高關稅，其中對中國商品關稅高達 145%，進一步升高與北京的貿易戰風險。
雖然川普後續將部分關稅延後 90 天執行，但企業普遍抱持觀望態度。美國第一季經濟成長已受到提前進口潮壓抑，優比速 (UPS-US) 預告將裁員 2 萬人，並示警電商需求疲弱；通用汽車 (GM-US) 下修 2025 年財測，預估將承受 40 至 50 億美元的關稅衝擊；波音 (BA-US) 亦遭中國指示航空公司暫停接收新機，歐洲廉航瑞恩航空 (Ryanair) 更揚言取消數百架訂單。
儘管就業報告仍難顯現關稅對勞動市場的直接衝擊，多數經濟學家預期，隨著貿易與投資環境惡化，「硬數據」如就業與通膨數據將在今夏反映更深層壓力。
Fed 或被迫延後降息 時點不確定性升高
分析人士指出，這份報告雖有支撐市場的「短期利多」效果，卻可能成為 Fed 保持鷹派立場的「話柄」。若非農新增低於 10 萬人，市場原期待 Fed 轉向更溫和立場，甚至可能提前降息。但目前看來，政策制定者反而得到更多理由延後行動。
彭博經濟學家指出，目前經濟仍受到拜登時期刺激政策遞延效應與氣候因素支撐，就業市場尚未進入關稅打擊的高敏感期。「這份報告公布得太早，還沒能顯現川普新一輪關稅對就業的完整衝擊。」
在市場期待 5 月 6 日至 7 日 Fed 貨幣政策會議之際，投資人將密切留意政策聲明是否回應當前政治與通膨壓力交錯的局勢。
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