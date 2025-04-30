遠遜預期！美4月小非農就業僅增6.2萬人 Fed年底前可能啟動降息

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-04-30 20:26

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美國就業市場出現明顯降溫。美國周三 (30 日) 公布有「小非農」之稱的 ADP 就業報告顯示，4 月民間新增就業僅 6.2 萬人，不僅遠低於市場預期，更創下自去年 7 月以來的 9 個月新低，凸顯企業對川普政府貿易政策與經濟前景的不安情緒升溫。

遠遜預期！美 4 月小非農就業僅增 6.2 萬人，創 9 個月新低。(圖：ZeroHedge)

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市場也迅速反映這份報告的影響，美債殖利率走低，交易員押注聯準會 (Fed) 今年底前將開始降息，全年降息次數可能達 4 次。儘管核心通膨仍有壓力，投資人預期聯準會將優先考量成長與就業風險。

就業增幅創低 教育、專業服務業出現裁員

根據 ADP 與史丹佛數位經濟實驗室共同編製的報告，4 月美國民間企業新增就業人數為 6.2 萬人，遠低於彭博調查預估的中位數 11.5 萬人。3 月數據則從原先公布的 15.5 萬人下修至 14.7 萬人。

按產業來看，包括教育與健康服務、資訊業、專業與商業服務在 4 月出現明顯裁員，而建築、金融、貿易運輸與公用事業等產業則仍維持成長，但整體新增幅度不大。

(圖：ZeroHedge)

ADP 首席經濟學家理查森 (Nela Richardson) 表示：「企業目前對政策與消費環境感到不安，即便整體經濟數據不算差，也很難做出聘雇決策。」

薪資數據出現分歧 轉職者年增達 6.9%

薪資方面，ADP 報告顯示，轉職者的薪資年增率升至 6.9%，為自 2024 年 12 月以來新高；但留任者的年增率則降至 4.5%，略低於 3 月的 4.6%。顯示薪資成長結構出現分歧，可能仍帶來部分通膨壓力。

ADP 報告顯示，轉職者的薪資年增率升至 6.9%，為自 2024 年 12 月以來新高。(圖：ZeroHedge)

ADP 報告基於全美逾 2,500 萬名私部門員工的實際薪資資料編製，向來被視為美國勞工部 (BLS) 非農報告的前哨指標，但兩者統計口徑不同，數據變化方向不一定一致。

Fed 政策轉向機率上升 市場押注年底前降息

美國第一季國內產毛額 (GDP) 初值意外轉負、ADP 報告低於預期之後，市場對 Fed 政策路徑迅速調整。根據利率期貨顯示，交易員押注 2025 年將有最多 4 次降息，且首度降息時間點可能提前至今年底。

(圖：ZeroHedge)

不過，部分經濟學家警告，若轉職者薪資持續走高，可能讓 Fed 對通膨壓力維持觀望立場，特別是在近期核心個人消費支出 (PCE) 物價指數年增率升至 3.5% 之際。