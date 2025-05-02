傳中國悄悄對美進口貨開放關稅豁免 涉及規模逾400億美元

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-02 19:37

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根據彭博周五 (2 日) 報導，面對貿易戰對自身經濟造成的壓力，中國近期已悄悄對部分美國進口商品給予關稅豁免，規模估計達 400 億美元，占 2024 年中國自美進口總額約四分之一。

報導指出，一份包含 131 項美國商品的豁免清單近日在中國貿易圈內流傳，包括藥品、工業用化學品等關鍵物資。雖然該清單尚未獲官方證實，但至少有六家在中國營運的企業已成功進口該清單上的商品，且未被徵收高額關稅。

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彭博根據中國海關數據推估，這批商品的進口價值約 400 億美元，占去年中國自美進口總額約 24%。知情人士指出，這項豁免措施並未公開宣布，而是透過企業通道低調執行，顯示北京當局的策略是避免升高對美衝突，同時保護自身產業需求。

避免「玉石俱焚」 北京對美戰略回應

此舉與美國過去針對中國產品的豁免措施形成呼應。根據 RAND 中國研究中心副主任 Gerard DiPippo 的說法，美國去年也對價值約 1020 億美元 (約占自中進口 22%) 的中國商品給予關稅豁免，包括智慧型手機等電子產品。

DiPippo 表示：「中國的做法很可能是為了緩解經濟損害，避免重要進口商品斷貨。」他補充，這些豁免不應被視為善意姿態，而是一種戰略平衡。

彭博亞洲首席經濟學家 Chang Shu 則評論：「豁免難以替代的美國關鍵產品，對中國產業有實際好處，也有助於降溫與美國的衝突風險。」

貿易溝通重啟跡象浮現

中國商務部在勞動節連假期間發布聲明，表示正在評估與美國進行貿易談判的可能性，並稱「美方近期透過相關渠道向中方傳遞啟動談判的訊息」。該消息一出，也提振了亞洲股市表現。

知情人士透露，早在 4 月中旬，中方即開始要求外資企業列出無法被替代的美國進口商品，作為未來豁免依據。截至目前，已有數項關鍵項目獲得免稅資格，例如乙烷等美國主要出口化工原料。

乙烷是中國塑膠產業的重要原料之一。雖然中國是全球最大塑膠製造國，但部分生產線仍仰賴來自美國的乙烷供應。能源資料分析機構 Vortexa 指出，中國已有兩家大型塑膠製造商成功獲得乙烷關稅豁免。

經濟下行壓力加劇 中方謀求自保

儘管中國對美進口總量遠低於美國從中國的進口額，這波豁免行動凸顯出北京對某些美國產品的依賴現況。

同時，中國經濟數據也顯示壓力升溫。官方製造業採購經理人指數 (PMI) 顯示，4 月工廠活動出現自 2023 年 12 月以來最大萎縮，反映出關稅與全球需求疲弱帶來的衝擊。瑞銀與高盛等多家投行已將中國全年經濟成長預測下修至 4% 甚至更低，遠低於北京原訂「約 5%」的目標。